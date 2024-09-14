人民网记者 黄炜鑫

9月4日至6日，2024年中非合作论坛北京峰会在中国举行。国家主席习近平宣布将实施中非携手推进现代化十大伙伴行动，引起非洲媒体热烈反响。非洲媒体盛赞本次峰会成果丰硕，非中合作新举措将推动非中迈向现代化，为非中人民带来实实在在的经济利益。

坦桑尼亚官方英文报纸《每日新闻报》刊发题为《2024中非合作论坛北京峰会召开，非洲前途光明》的文章。文章表示，此次峰会为非洲国家和中国提供了一个交流思想、达成协议和制定战略的平台，旨在加强经济合作和促进非洲的可持续发展。非中双方相互尊重、平等相待、合作共赢。非中合作改变了非洲的命运，必将作为国际合作的典范载入史册，非方愿同中方一道，落实好峰会成果和双方共识，深化非中友谊，实现共同发展和共同繁荣。

肯尼亚《人民报》刊发评论文章称，非中合作互利共赢。在日前举行的2024年中非合作论坛北京峰会上，中方宣布采取支持非洲基础设施、农业、绿色能源等诸多领域的新举措，将有力助推非洲发展。非洲拥有丰富的资源、优质的劳动力和大量未被开发的绿色能源。以绿色能源为例，拥有先进技术的中国可以为非洲释放巨大的可再生能源潜力，为工业提供源源不断的能源动力，有助于非中携手推进工业化进程，创造更多就业岗位，造福民生。

津巴布韦《先驱报》刊文称，近年来津中合作成果丰硕，双边贸易大幅增长，卫生和农业领域合作紧密。中国在津修建水电站、机场，改善基础设施面貌，推动了津巴布韦现代化进程，助力该国实现2030年愿景。中国发展取得的巨大成就，鼓舞着发展中国家走符合自身国情的现代化道路。习近平主席宣布将实施中非携手推进现代化十大伙伴行动，这必将有力推动津巴布韦等非洲国家的工业化和现代化。此次峰会强调经贸合作，鼓励投资和基础设施建设，支持可持续发展和减贫，促进人文交流和文化合作，推动非中携手迈向现代化。

尼日利亚《民族报》刊文称，2024年中非合作论坛北京峰会成果丰硕，尼中两国双边和外交关系得到进一步强化。尼中强调加强基础设施合作，有望提高尼日利亚出口驱动型工业生产能力，加快尼工业化进程并促进经济长期增长。尼中加强安全合作不仅有助于保护投资，还有助于加强尼日利亚的整体经济稳定，这对于吸引外国直接投资至关重要。尼中合作有助于提升尼工业能力、释放尼经济潜力，还将为中国进入不断增长的非洲市场提供更多便利，为人民带来实实在在的经济利益。

南非独立在线网站发表评论文章表示，习近平主席在2024年中非合作论坛北京峰会发表主旨讲话，深刻阐述了中非携手实现现代化的理念将如何引领世界进入和平、 安全与稳定的新时代。 习近平主席宣布的对非合作新举措，将加强非中经济联系并刺激非洲在基础设施建设、能源、农业等关键经济领域的增长，促进非洲迈进现代化。中非携手推进现代化十大伙伴行动将为更美好的未来铺平道路，不让任何一个人掉队。

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