新华网万象9月13日电（记者赵旭 马淮钊）老挝政府与中广核能源科技（老挝）有限公司12日在万象签署老挝北部互联互通清洁能源基地一期乌多姆赛省1000MW光伏项目特许经营协议。

老挝人民革命党中央政治局委员、建国阵线中央委员会主席辛拉冯，老挝人民革命党中央政治局委员、老挝政府副总理吉乔，中国驻老挝大使方虹以及老挝相关部委负责同志出席仪式。

老挝能矿部副部长占萨温·本勇表示，老挝北部互联互通清洁能源基地项目是中老电力互联互通500千伏线路的重要支撑电源，也是中国和老挝在“一带一路”倡议框架下的重要合作项目,具有促进区域电力互联互通、推动当地经济发展、提升能源利用效率、培养清洁能源人才、减少碳排放、增进中老友谊等重大意义。希望中广核在今后的建设运营阶段继续与老挝政府相关部门通力合作，争取把一期项目打造为老挝大型光伏标杆项目。

老挝北部互联互通清洁能源基地项目是中广核践行“一带一路”倡议、助力构建中老命运共同体的重点项目，项目位于老挝北部乌多姆赛、丰沙里、琅南塔三省，规划建设千万千瓦级的风光水储一体化清洁能源基地。目前，一期乌多姆赛省1000MW光伏项目已进入工程准备阶段。二期风光项目琅南塔省580MW及乌多姆赛省420MW光伏项目于今年8月初与老挝政府完成项目开发协议签约。

老挝计划投资部、能矿部、农林部、自然资源与环境部、乌多姆赛省以及项目上下游合作伙伴代表参加签约仪式。

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