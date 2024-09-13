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外媒称韩国三星电子计划全球裁员

2024年09月13日16:51 | 来源：新华网
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　　新华社首尔9月13日电（记者冯亚松　陆睿）外媒日前报道，韩国三星电子公司计划今年在全球范围进行裁员，公司某些部门将裁减30%的海外员工。

　　路透社日前援引消息人士的话称，三星电子已指示全球子公司削减约15%的销售和营销人员，将行政人员减少至多30%。该计划将于今年年底前实施，波及美洲、欧洲、亚洲及非洲地区的岗位。

　　报道称，裁员“指令”约在三周前发出，三星印度分公司已经向最近几周离职的一些中层员工支付了遣散费。据悉，三星印度分公司最终可能裁员近1000人。三星在印度拥有约2.5万名员工。

　　三星电子13日回应媒体问询时表示，部分海外公司实施人员调整属于日常性的运营优化，旨在提高效率，公司并没有为任何特定岗位设定裁员目标。

　　根据三星电子最新的可持续发展报告，截至2023年底，该公司共有约26.78万名员工，其中超过一半员工在海外。

　　路透社分析，三星电子的关键部门正面临越来越大压力。公司核心的芯片业务从行业严重衰退中复苏缓慢，而在高端智能手机市场方面，三星面临着来自苹果和华为的激烈竞争。

　　报道援引消息人士分析称，裁员是为了应对全球经济放缓导致的全球科技产品需求减少，三星正试图通过节省成本来维持其利润。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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