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福建省南平市茶文化澳大利亚推广活动在悉尼开幕

2024年09月13日16:50 | 来源：新华网
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　　新华网悉尼9月13日电（记者梁有昶）武夷山水走进悉尼——南平市茶文化澳大利亚推广活动12日在悉尼中国文化中心开幕。

　　此次活动由福建省南平市人民政府和悉尼中国文化中心共同主办，澳中企业家委员会承办。中澳双方共60余名嘉宾出席了开幕式。

　　南平市政府副市长龚志阳出席开幕式并发表致辞。她说，希望通过此次活动深入挖掘中国茶文化的内涵和价值，打造具有南平特色的茶文化品牌，让更多人了解和喜爱中国茶文化，进一步深化两国在茶文化、旅游和经贸等领域的全面合作。

　　悉尼中国文化中心主任兼驻悉尼旅游办事处主任刘东发言时表示，南平茶文化底蕴深厚，武夷岩茶尤为著名。此次活动不仅将展示南平秀丽的自然风景，还将展示南平多彩的文化传统。

　　澳大利亚中国遗产协会研究员彼得·阿克在发言中回忆自己第一次品尝中国茶经历，表示其独特风味给他留下了深刻印象。他说，早在欧洲殖民澳大利亚之前，中国的茶叶已开始远销澳大利亚，显示了澳中之间悠久的文化联系。

　　此次推广活动将一直持续至9月30日，活动形式包括茶文化讲座、茶艺表演、南平文旅图片展及“竹空间”体验等。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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