新华社法兰克福9月12日电 题：经济前景黯淡或令欧洲央行加快降息步伐

新华社记者邵莉

欧洲中央银行12日召开货币政策会议，决定将存款机制利率下调25个基点至3.50%。这是该行今年6月宣布降息后再次下调利率。分析人士指出，虽然欧洲央行仍坚持不预先承诺特定利率路径的审慎降息策略，但欧元区经济前景黯淡或导致欧洲央行加快降息步伐。

欧洲央行最新降息决定符合此前经济学家和金融市场投资者的普遍预期。值得关注的是，本次会议上，欧洲央行宣布将于18日开始实施新的货币政策操作框架。根据这一框架，欧元区三大利率之一的主要再融资利率与存款机制利率之间的利差缩窄到15个基点，同时边际借贷利率与主要再融资利率之间的利差仍保持25个基点。由此，此次宣布降息后，欧元区三大利率中的主要再融资利率和边际借贷利率分别降至3.65%和3.90%。

专家指出，在欧洲央行逐步缩减资产负债表的背景下，人们一直担心资本市场可能会出现流动性瓶颈。新的操作框架旨在通过降低短期贷款利率，让银行更容易获得流动性。

欧洲央行行长拉加德当天回答记者提问时拒绝对利率前景发表意见。她强调，虽然欧元区工资涨幅有所回落，但仍然太高，服务价格上涨压力比预期更大。

德国联邦公共银行协会总经理伊丽丝·贝特格-克劳斯认为，欧洲央行再次降息是通胀下降、经济停滞和工资上涨趋于平缓等因素综合作用的结果，但“顽固的通货膨胀风险”尚未完全消除。

欧洲央行12日还发布了对欧元区通胀率的最新预测，将今明两年欧元区核心通胀率（去除能源和食品的价格涨幅）小幅上调。德国商业银行分析认为，欧洲央行仍担心服务业价格上涨带来新的通胀风险，因此下一次利率下调要到12月才会宣布。

荷兰国际集团宏观研究主管卡斯滕·布热斯基则预计，欧洲央行明年有望加快降息步伐，美国经济走软及其对欧元区的影响可能是触发因素。

今年第二季度，欧元区国内生产总值环比保持一季度的低增长态势，其中德国、拉脱维亚、瑞典和匈牙利经济出现不同程度的萎缩。7月，欧洲央行将其对欧元区经济增长前景的评估调整为“倾向于下行”。布热斯基认为，黯淡的增长前景导致更激进的降息只是时间问题。

根据欧洲央行最新预测，欧元区2024年经济增速为0.8%，2025年为1.3%，2026年为1.5%，均较上一次预测值下调了0.1个百分点。拉加德表示，欧元区私人消费已经下降，工业生产也更加低迷，降息可以促进消费。

今年6月，欧洲央行自去年10月停止加息以来首次降息，但在7月货币政策会议上维持利率不变。欧洲央行下次货币政策会议将于10月17日举行。

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