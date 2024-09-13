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中国支持尼泊尔生产的新鲜蔬菜首次向卡塔尔出口

2024年09月13日16:48 | 来源：新华网
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　　新华社加德满都9月13日电（记者易爱军）当地时间12日晚，中国支持尼泊尔生产的新鲜蔬菜首次向卡塔尔出口。

　　首批新鲜蔬菜出口仪式12日在尼泊尔首都加德满都举行。一辆装载青辣椒、扁豆和苦瓜等蔬菜的冷藏货车出现在仪式现场。这些新鲜蔬菜产自加德满都县南格利市，得到中国乡村发展基金会农业推广项目支持。

　　中国乡村发展基金会尼泊尔办公室主任邹志强介绍说，按计划一个月将向卡塔尔出口大约30吨新鲜蔬菜。这些蔬菜由中尼合资成立的喜马拉雅航空公司运往卡塔尔。

　　南格利市市长莫汉·巴斯内特在出口仪式上致辞说，首批中国支持生产的蔬菜出口卡塔尔，不仅鼓舞了该市菜农，对尼泊尔各地农民也有激励作用。

　　卡塔尔驻尼泊尔大使穆罕默德·阿里·安萨里致辞时表示，尼泊尔的有机果蔬长期以来就是卡塔尔市场的组成部分，卡塔尔愿意在农业和食品安全领域加强并扩大与尼方的合作。

　　中国驻尼泊尔大使馆临时代办王欣致辞时说，中国乡村发展基金会农业推广项目帮助南格利市菜农实现向卡塔尔出口蔬菜，中国愿为尼泊尔农业发展和经济繁荣提供支持。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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