新华社悉尼9月13日电 医者仁心——中国医疗队在太平洋岛国

新华社记者

“感谢中国医疗队救了我一命。”基里巴斯小伙布兰顿·塔巴内在给中国援基里巴斯医疗队的感谢信中这样写道。布兰顿被头痛、头晕和全身酸痛等病痛困扰长达一个月时间，当地医生无法查明病因。中国医疗队经过详细检查会诊后，确认他感染疟疾，给他用了青蒿素，很快便药到病除。

在巴布亚新几内亚，一名女婴出生时患有先天性膈疝。她的父母说，是中国医生挽救了她的生命，希望中国医生给她起个名字。于是女婴有了一个中文名字：金可可。“可可”在巴新语里意为“友好”。取这个名字，是希望小朋友生活富足，传承中国和巴新的美好情谊。

自2002年中国向巴新派出首批医疗队以来，一批又一批中国医疗队在基里巴斯、所罗门群岛、瓦努阿图、萨摩亚、汤加和密克罗尼西亚联邦等多个太平洋岛国开展医疗合作。在艰苦的工作生活环境中，中国医疗队以精湛的医术、无私的爱心赢得岛国民众广泛赞誉，成为中国对外援助的一张亮丽名片。

在所罗门群岛，记者遇到正在社区和学校义诊的中国第三批援所医疗队。队长穆茂告诉记者，他们坚持送医上岛、送医上门，每年会去几次外岛省进行医疗援助。

为了将医疗服务辐射到更多地方，第二批中国援瓦努阿图医疗队深入村庄，开展巡岛义诊工作。“4月我们到了一个小岛，岛上没电、没自来水。我们就住在中企的建筑工人宿舍里，给当地患者、华侨华人和中资机构员工看病。”队长崔彤彤对记者说。

据第八批中国援萨摩亚医疗队队长李清春介绍，医疗队捐赠的药械缓解了当地的药械不足。同时，针对当地重症患者较多、并发症较多、诊治比较棘手的情况，医疗队加强临床讲解和手术培训，提高了当地诊疗水平和医护人员动手能力。

“中国派出的医疗专家具有丰富的临床经验，专业水平毋庸置疑，承担了当地医院急、危、重、疑难疾病的诊治工作，救治了许多以往无法诊治的患者。”李清春说。

基里巴斯当地气候炎热潮湿，蚊虫多，生活物资严重匮乏，基础设施建设落后。尽管如此，中国第三批援基医疗队在基里巴斯中央医院实行每周7天24小时工作制，随时准备抢救危重患者。队长王占青介绍说，在急诊科、手术室、CT室、超声科、内科等科室，中国医生已成为当地医生最信赖的援助专家。

通过临床教学、学术讲座、培训交流和援建医疗项目等方式帮助当地提高医疗能力，是各支中国医疗队的重要使命之一。

巴新当地肾病诊疗条件非常有限，公立医院血液透析技术更是一片空白。第13批中国援巴新医疗队队员文燕去年年底来到当地后，加紧为科室的医护人员开展理论和操作培训，并帮助筹建了血透室。

巴新莫尔兹比港总医院肾内科医生阿尔贝特·安东尼对文燕赞不绝口：“她教授课程，指导当地医生，对我们的帮助很大。中国政府派遣的医疗队已成为我们非常重要的医疗力量。”

第13批中国援巴新医疗队队长冯武兵说，中国医疗队援助巴新莫尔兹比港总医院20多年，很好地提升了巴新国家总体医疗技术水平。

“接下来的日子，我希望能为当地培训更多优秀的医生，竭尽全力‘授人以渔’，让我们的医疗技术在异国他乡落地开花，为当地留下一支‘带不走的医疗队’。”文燕说。

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