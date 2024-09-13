新华社塔那那利佛9月12日电 专访｜中国首次进口非洲羊肉展现持续开放诚意——访马达加斯加农业和畜牧业部农业和畜牧业总司长阿农德拉卡

新华社记者凌馨 贺启明

9月11日，在马达加斯加首都塔那那利佛，马达加斯加农业和畜牧业部农业和畜牧业总司长米歇尔·阿农德拉卡接受新华社记者采访。新华社发（西塔卡·拉乔纳里松摄）

马达加斯加农业和畜牧业部农业和畜牧业总司长米歇尔·阿农德拉卡日前在首都塔那那利佛接受新华社记者专访时说，近日，首批产自该国的冷冻羊肉成功出口中国市场。这体现了中国持续对外开放、扩大进口非洲农产品的诚意，也将为马农民脱贫致富和国家农业现代化发展提供可行路径。

8日，一批产自马达加斯加的冷冻羊肉运抵湖南红星进口肉类指定查验场，共50件、900余公斤。这是去年马达加斯加羊肉获得输华准入后的首批出口产品，也是中国首次从非洲进口羊肉产品，标志着非洲肉类产品输华取得阶段性显著成果。

9月11日，在马达加斯加首都塔那那利佛，当地工人处理即将出口中国的羊肉。新华社发（西塔卡·拉乔纳里松摄）

阿农德拉卡表示，自2023年12月25日起，中国对原产于马达加斯加的98%税目产品实施零关税，马达加斯加羊肉产品正是这一政策的受益者。“这对我们而言是巨大支持，让我们的产品能在中国市场具备一定的竞争力。”

阿农德拉卡说，马达加斯加80%的人口是农民，过去很多人从事小规模、零散的畜牧业养殖，生产效率低下，贫困状况始终无法缓解。中国市场的巨大潜力将大大调动马农民养殖山绵羊的积极性，有望帮助该国农民摆脱贫困、提高收入。

阿农德拉卡同时强调，相较于活羊出口，加工羊肉制品出口能将更多产品附加值留在国内。这一方面将为该国创造更多外汇收入，有助于缩减长久以来的贸易逆差，另一方面能为该国创造更多就业机会，为马工业化和农业现代化发展提供可行路径。

9月11日，在马达加斯加首都塔那那利佛，当地工人包装即将出口中国的羊肉。新华社发（西塔卡·拉乔纳里松摄）

他认为，中国巨大的市场将助力马达加斯加加快农业现代化步伐。向养殖农户提供现代化农具和农机设备、传授先进的养殖技术，通过规模化和机械化提高生产和加工效率，通过数字化技术搜集养殖信息、搭建全国牲畜养殖数据库，架设个体农户、养殖合作社和肉类加工厂三方联动的产业架构等，都是农业现代化在这一产业的具体实践。

阿农德拉卡对今年中非合作论坛北京峰会上中方提出的中非携手推进现代化十大伙伴行动，尤其是兴农惠民伙伴行动表示欢迎。他说，在向现代化迈进的过程中，提高生产率，创造更多产业附加值，提高就业和发展机会，增强经济活力，是马达加斯加的重要目标。“中国提出的‘十大伙伴行动’符合非洲国家的普遍期望。”

阿农德拉卡表示，未来，马达加斯加将严格执行检验检疫工作，努力保障输华羊肉产品的安全性和可靠性，让马对华羊肉出口保质保量持续进行下去。他期待，随着中国市场潜力得到进一步挖掘，马达加斯加山绵羊养殖数量到2028年能实现增长3倍的目标。

(责编：王禹蘅、崔译戈)