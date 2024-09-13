新华社阿比让9月12日电 通讯｜科特迪瓦邮票上的“中国工程”——苏布雷水电站助力区域经济发展

新华社记者周楚昀 张健

科特迪瓦有这样一枚意义不凡的邮票：票面上，以湛蓝湖水和青翠丛林为背景，苏布雷水电站大坝巍然耸立。这是2018年中国与科特迪瓦建交35周年纪念套票中的一枚。作为中科合作的代表性工程，苏布雷水电站已是第二次被印到科特迪瓦的邮票上。

苏布雷水电站位于该国西南部萨桑德拉河流域，是目前科特迪瓦最大水电站。投入运营近七年来，这座水电站不仅为当地居民带来清洁可靠的能源，更成为推动区域经济发展的重要动力。

科特迪瓦南临几内亚湾，境内河流资源丰富，具备发展水电的巨大潜力。萨桑德拉河是其主要河流，从北向南蜿蜒穿过热带雨林，滋养着沿岸丰富的动植物和世代聚集的村落。早在上世纪70年代，科特迪瓦政府就提出在萨桑德拉河流域开发水电的构想，但种种原因导致这一规划迟迟未能付诸实践。

直到2017年11月，由中国电力建设集团有限公司承建的苏布雷水电站顺利竣工投产，科特迪瓦人民近半个世纪的梦想才成为现实。苏布雷水电站总装机容量达275兆瓦，年均发电量为1190吉瓦时，显著优化了该国能源结构，并有效推动清洁能源发展。

现年20岁的瓦齐·戈夫里是苏布雷水电站的一名操作员，电气工程与自动化专业毕业。她表示，水电站项目为众多当地青年提供了学习焊接、管道铺设、泥瓦等技术的宝贵机会，更为他们的未来点燃了希望。

戈夫里对记者说，苏布雷水电站项目还为该国创造了大量就业岗位。“从项目建设开始，到如今投入运营，苏布雷有一半的居民靠它找到工作，我也从阿比让来到这里工作。”

在苏布雷水电站项目合作取得成功后，科特迪瓦政府决定将萨桑德拉河下游的格西波-波波里水电站、普杜普瑞水电站、卢加1期和2期等水电站项目继续交由中国电建实施流域梯级开发。

据格西波-波波里水电站总工程师后兵介绍，该水电站预计将在年底前全面交付，目前三台发电机组中的两台已投入使用，建成后将进一步提高科特迪瓦电力结构中清洁能源的比重，为国家经济发展提供绿色、稳定、廉价的能源保障。

中国电建科特迪瓦国别副代表邓越介绍，苏布雷水电站建设期间，项目直接创造超过3000个就业岗位，间接带动5000多个就业岗位。许多曾参与苏布雷水电站建设的本地员工，如今继续在格西波-波波里水电站发挥才干，通过项目历练逐步走上管理岗位。

在苏布雷水电站项目奋斗过的亚奥·米歇尔·恩盖桑，凭借踏实肯干的精神，从一名普通电工晋升为格西波-波波里水电站的一名组长。

恩盖桑说，凭借这份工作，他不仅实现职业发展，还养育了家庭，并帮助弟弟们接受更好的教育。“现在弟弟们都以我为榜样，希望通过掌握技能，用自己的双手创造更好的生活。”

“苏布雷水电站是我们的骄傲，它改善了当地的自然景观和民众的精神面貌。”前苏布雷省政府秘书长博纳旺蒂尔·蒂耶格贝表示，这座水电站如今已成为区域地标，吸引了大量游客前来参观。“感谢水电站，感谢中国，让我们有了发展信心。”

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