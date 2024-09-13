新华社开罗9月13日电 中东战地手记｜“梦想着有一天回到巴勒斯坦”

新华社记者董修竹 莎菲克 姚兵

低矮的土坯房，坑洼扬尘的小路，杂乱的电线横跨屋顶，村口椰枣树旁飘扬着一面巴勒斯坦国旗——这里被称作“法德尔岛”，是位于埃及尼罗河三角洲东部省的巴勒斯坦难民村。

“法德尔岛”距离首都开罗近3个小时车程。1948年第一次中东战争爆发后，约30名巴勒斯坦难民迁徙至此并定居下来。村名中的“法德尔”是村庄一位建设者的名字，而这个完全位于陆地上的村子以“岛”命名，则透露出此地的孤立窘境。

“尽管这里日子相对安全，但我仍能记起家乡的生活，我非常想回家。”今年95岁高龄的村民沙玛·纳穆利是最早到达的难民之一，老人用巴勒斯坦方言对记者诉说着对回家的渴望。

70多年前逃难时的情景，沙玛·纳穆利记忆犹新：头顶盘旋着以色列的飞机，炸弹从天而降，人们匆忙徒步出逃，不会走路的孩子趴在骆驼上，在山里没吃没喝地走了好几天……时过境迁，相似的场景如今竟依然在加沙上演。

25岁的村民巴拉卡·穆罕默德告诉记者，在这个村落里，如今居住了1万多人，他们都是巴勒斯坦难民的后代。村里只有几百人因母亲是埃及人而获得埃及人身份，其余巴勒斯坦人只持有需定期审核的难民旅行证。

村子里，在紧挨着民居的巨大垃圾山上，不少人正在分拣垃圾，孩子们赤脚在旁边的空地上嬉闹……在这里，几乎所有人都以分拣垃圾为生，收入微薄而又缺乏其他生计，人们无力负担孩子的教育。村里很少有人识字，七八岁的孩子就开始帮家里干活。

“我们在这里的生活很艰难。家里没有家具，没有冰箱，只有一些餐具和一个旧炉子。”38岁的村民萨比尔·苏莱曼告诉记者，“老人说，他们在巴勒斯坦有财产，有农场和水井，是战争让他们流离失所，也让我们失去了一切。”

难民的身份、困苦的生活以及对回家的渴望，就这样在这方小小“孤岛”上代代相传。据有关统计，目前在埃及生活着约6万名巴勒斯坦难民。萨比尔·苏莱曼说：“我总是告诉我的孩子们，我们有自己的家，我们盼望很快就能回去。”

出生在村里的年轻人几乎只在电视和互联网上见过远方的故乡。“我们梦想有一天回到那里，所以生活中依旧遵循巴勒斯坦习俗，比如我们会穿巴勒斯坦传统服装，听巴勒斯坦歌曲，家里也保留着巴勒斯坦国旗和巴勒斯坦城市的照片。”巴拉卡·穆罕默德告诉记者。

去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，村民们通过电视和社交媒体密切关注加沙战况，并在东部省举行大规模示威游行，声援加沙同胞，要求以色列结束战争。

“我希望战争尽快结束，我梦想着回到巴勒斯坦，梦想着独立的巴勒斯坦国得以建立，有一张巴勒斯坦人的身份证件，堂堂正正地做一个巴勒斯坦人。”巴拉卡·穆罕默德说。

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