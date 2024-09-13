这张朝中社发布的照片显示的是火箭炮弹发射升空现场画面。新华社/朝中社

新华社首尔9月13日电 据朝中社13日报道，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩开展多项军事视察活动，包括视察核武器研究所和武器级核物质生产基地、观摩新型600毫米火箭炮车性能验证试射活动以及视察朝鲜人民军特战兵训练基地。

这张朝中社发布的照片显示的是朝鲜人民军特战兵训练现场画面。新华社/朝中社

朝中社报道说，金正恩视察了核武器研究所和武器级核物质生产基地，就增加武器级核物质生产的远景规划提出重要任务。视察期间，金正恩察看了铀浓缩基地调度室，全面了解生产工序运行情况。

朝中社引述金正恩的话报道说，美国及其追随势力的反朝核威胁行为变本加厉、逾越红线，朝鲜须“持续扩大加强以核武力为中枢的自卫国防力量和先发制人的打击能力”。

这张朝中社发布的照片显示的是金正恩视察朝鲜人民军特战兵训练基地。新华社/朝中社

另据朝中社报道，金正恩还观摩了新型600毫米火箭炮车性能验证试射。试射的火箭炮弹击中了位于东部海域的目标岛屿，此次试射旨在进一步提升炮车运行系统并验证已实现火炮操作全过程自动化炮车的作战效果。

这张朝中社发布的照片显示的是金正恩现场观摩新型600毫米火箭炮车性能验证试射活动。新华社/朝中社

朝中社未说明金正恩上述活动的具体时间。

朝中社13日还报道，金正恩11日视察了朝鲜人民军特战兵训练基地，观摩了目标侦察及袭击战训练。

(责编：王禹蘅、崔译戈)