人民网约翰内斯堡9月13日电 （记者邹松）婴幼儿麻醉风险特别高，是对麻醉医生能力和经验的考验。过去一年间，中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队麻醉医生李勇先后共计给116名婴幼儿患者进行了麻醉，配合手术完成，另外还成功抢救5名术中发生严重麻醉并发症的婴幼儿患者。

李勇医生成功进行紧急气管插管。中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队供图

9月2日上午，在纳兹莫加医院医院手术室，突然传来护士一阵急促的呼救声：“李医生，快来，我们需要您的帮助，在第二手术室。”正在第一手术室刚实施完第二台麻醉的李勇医生接到紧急求助，立即飞奔而去。这是一名3个月大的婴幼儿，巨大脐疝修补术后，拔除气管插管时，出现严重低氧血症，心率降到15次/分。李勇医生迅速与同伴配合对患儿进行了气管插管、胸外心脏按压、肾上腺素静脉注入等措施，在听诊闻及双肺哮鸣音后，立即给予相应的急救药物治疗。经过紧急处理，患儿心率及脉氧饱和度逐渐回升至正常，终于将患儿从死亡线上拉了回来。

李勇医生为出生5天的脑积水患儿实施全身麻醉。中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队供图

在医疗条件相对落后的纳兹莫加医院，像这种术中的危急情况常会发生。李勇医生凭借着扎实的专业知识和丰富的临床经验，已成功抢救了5名新生儿和婴幼儿的生命。

麻醉科主任马瓦迪尼表示：“我们全科都非常钦佩李勇医生在麻醉关键时刻的果敢和专业，为我们提供了巨大的帮助，挽救了多位患儿生命。平时，他会利用晨会早交班时间，传授我们很多新的知识与前沿技术，我们衷心感谢他！”

队长蒋国庆表示：“每一次术中婴幼儿的紧急情况都是一场生命与时间的赛跑。尽管医疗条件简陋，但面对危急的病情，李勇医生总能保持冷静，用专业知识果断应对，为手术的顺利进行提供了坚实保障。他的努力和付出赢得了当地医生的尊重和赞扬，也获得了患儿家长们的真心感谢！”

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