人民网北京9月13日电 （记者崔译戈）由中国公共外交协会主办的“临甲7号沙龙”专题吹风会12日在京举行。外交部非洲司司长杜晓晖、国家国际发展合作署国际合作司司长李明就2024年中非合作论坛北京峰会成果等同中外记者进行互动交流。中国公共外交协会王东华大使主持吹风会。

中国公共外交协会在北京举行“临甲7号沙龙”专题吹风会。人民网记者 崔译戈摄

杜晓晖说：“中非关系正处于历史最好时期。”他表示，从历史的维度看，中非友好穿越时空，跨越山海，薪火相传；从现实维度看，世界百年变局加速演进，全球南方声势壮大，成为参与和影响全球治理的关键力量，现代化道路上一个都不能少，一国都不能掉队。中非关系水平不断提升，定位更加清晰，内涵更加丰富，彰显了中非28亿多人民在百年变局中风雨同舟、携手同行的坚定意志。

“中非合作起步早、成果多、效果好。”杜晓晖表示，中方将坚守对非合作的光荣传统。他将上述传统总结为三点：一是不干涉非洲内政，真心诚意地向非洲提供帮助；二是紧贴非洲的发展需要，帮助非洲提升自主发展能力；三是不搞地缘政治博弈，反对在非洲制造阵营对立，反对利用非洲谋取私利。

杜晓晖表示，为落实中非合作论坛北京峰会重要成果，中方将一如既往在与非方共同协商基础上，本着友谊、尊重和互利共赢原则，共同推进峰会提出的“十大伙伴行动”落地，为中非人民带来福祉。希望世界主要经济体也展现作为担当，对非合作尤其需要行动派。

李明表示，中国国家国际发展合作署将以优质高效的行动践行中方承诺，全面、有效落实好习近平主席在2024年中非合作论坛北京峰会宣布的各项成果，推动中非发展合作迈上新台阶，共筑新时代全天候中非命运共同体。

杜晓晖表示，希望下一步的国际对非合作坚持公正、做到平等、倡导务实。中方愿同国际社会一道，助力非洲国家加快迈向现代化，把非洲建设成为和平繁荣的大陆。

(责编：崔译戈、杨牧)