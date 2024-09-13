人民网仰光9月12日电 （记者谢佳君）9月12日，由中信缅甸捐赠、中国乡村发展基金会负责实施的“中信之星”奖助学金项目在仰光正式启动。中国驻缅甸大使马珈，缅甸国家管理委员会主席办公室部二部部长哥哥莱、宣传部长貌貌翁，中信缅甸总经理梁传新，中国乡村发展基金会秘书长陈红涛出席并致辞，受助学校师生代表及中缅社会各界人士参加活动。

中国驻缅甸大使马珈发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

马珈致辞表示，中国驻缅甸大使馆始终支持和鼓励在缅中资企业积极履行企业社会责任，助力当地经济发展和社会民生事业，为胞波情谊添砖加瓦。明年将迎来中缅建交75周年，中方愿同缅方一道，继承弘扬胞波情谊，深化共建“一带一路”合作，共同推动中缅命运共同体建设稳步向前迈进。

缅甸国家管理委员会主席办公室部二部部长哥哥莱发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

哥哥莱致辞表示，中信缅甸和中国乡村发展基金会努力为缅甸消除贫困、实现发展作出贡献。感谢各方携手合作，为缅甸学生提供更好的学习条件，推动国家教育事业进步。

中信缅甸总经理梁传新发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

梁传新在致辞中介绍，中信集团10年来在缅先后开展20余个公益项目，得到中缅各界高度认可。“中信之星”奖助学金项目旨在帮助优秀学子顺利完成学业，并通过创新项目、专题培训和实地调研等形式，推进受助学校有关专业与企业项目融合，实现共赢发展。

中国乡村发展基金会秘书长陈红涛发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

陈红涛表示，中国乡村发展基金会在缅开展国际减贫和发展合作，已惠及13个省邦，超过55.6万（人次）当地民众受益。期待受助学子掌握本领、完成学业，成为中缅两国友谊的见证者和建设者。

受助学校师生代表在发言中对中国驻缅使馆、企业和社会组织表达感谢，表示将珍惜机会，为传承发扬中缅胞波情谊贡献力量。

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