人民网雅加达9月13日电 （记者曹师韵、李培松）9月12日，中国驻东盟使团在印度尼西亚首都雅加达举办招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立75周年。东盟秘书长高金洪、印尼东盟事务高官苏约迪普罗，各国驻东盟大使及地区智库、中资企业代表等出席。

东盟秘书长高金洪发表致辞。人民网记者 李培松摄

中国驻东盟大使侯艳琪致辞介绍75年来中国取得的历史性发展成就，强调党的二十届三中全会具有划时代里程碑意义，为中国式现代化开辟了更广阔、更光明前景，也为世界各国尤其是东盟等周边国家带来新的机遇。

招待会现场。人民网记者 曹师韵摄

高金洪、中国东盟关系协调国马来西亚常驻东盟代表萨拉分别致辞祝贺中华人民共和国成立75周年，盛赞中国发展成就，感谢中国对东盟支持和对地区贡献，祝愿中国东盟全面战略伙伴关系持续迈上新台阶。

东盟秘书长高金洪、中国驻东盟大使侯艳琪等其他国家驻东盟大使等来宾合影留念。人民网记者 曹师韵摄

现场来宾共赏中国民乐，共话中国东盟友好，气氛热烈。

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