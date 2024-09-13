人民网纽约9月12日电 （记者李志伟）当地时间9月12日，主题为“传承与发展 携手向未来”的“新时代大讲堂”活动在纽约举行。本次活动由中国日报社、中国银行联合主办，250多名美国政商学界人士参加活动。

当天的演讲嘉宾讲述了中美友好故事。人民网记者 李志伟摄

中国驻美国大使谢锋以视频方式发表主旨演讲。谢锋表示，我们探索中美正确相处之道的努力坚定不移。中美关系的大厦是两国几代人一砖一瓦建设起来的，45年来取得的成果来之不易，过去一年止跌企稳的进展值得珍惜。今天，中美关系的全球影响不是降低了而是增强了，两国的共同利益不是减少了而是增多了。对中美建交45年最好的纪念，就是再接再厉探索新时期两国正确相处之道，携手开创一个美好的未来。

中国日报社社长兼总编辑曲莹璞在致辞中表示，中美关系是世界上最重要的一对双边关系，虽然面临一些困难和挑战，但只能搞好，不能搞坏。正确的相互认知是友好合作的基础，在百年变局下，重新让中美两国人民相互真实、立体、全面地认识对方国家至关重要。要继续推动民心相通，增进中美两国人民友谊；继续推动民间往来，厚植中美友好根基；要继续推动青年交流，凝聚共创美好未来的新生力量；继续推动地方交往，为中美友好激发活力。

中国银行美国地区行长、美国中国总商会会长胡威代读中国银行董事长葛海蛟的书面致辞。葛海蛟表示，中国银行见证、亲历并推动了中美两国互利合作不断深化，致力于推动中美经贸合作、增进社会福祉，深化人文交流、促进民心相通。中国银行将与两国各界的朋友携手，为赓续中美人民传统友谊、推动中美关系“稳下来、好起来、向前走”贡献力量。

美国“鼓岭之友”代表穆言灵讲述友好故事。人民网记者 李志伟摄

世界粮食奖基金会主席、美国前驻华大使布兰斯塔德，世界粮食奖基金会荣誉主席肯尼斯·奎恩通过视频对本次活动表示祝贺。乔治·布什美中关系基金会总裁方大为等六位来自美国不同领域的友好人士发表演讲，回顾两国友好交往历史，表达对中美关系发展的美好期待。

方大为呼吁，中美两国需要建立起实用、建设性、注重成果、互利和可持续的关系。来自艾奥瓦州马斯卡廷小镇的“老朋友”萨拉·兰蒂发表视频演讲说，在当前全球挑战下，中美两国需共同努力解决诸如气候变化、食品安全等关键问题，并表示将继续发挥“荣誉友谊大使”作用，促进中美文化交流和人民友好往来，为中美之间的友谊作出更大贡献。

当天还举行了以“中美青年未来说”为主题的中美“Z世代”辩论交流会。人民网记者 李志伟摄

当天还举办了以“中美青年未来说”为主题的中美“Z世代”辩论交流会。来自乔治·华盛顿大学商学院、上海纽约大学、哈佛大学肯尼迪政府学院、哥伦比亚大学等高校的8位中美青年围绕人工智能、中美关系未来发展展开交流，在思维碰撞中增进理解共识，为两国关系的光明未来凝聚青春力量。

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