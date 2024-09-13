人民网约翰内斯堡9月13日电 （记者邹松）中国海军“和平方舟”号医院船20余名官兵9日下午到访安哥拉内图大学孔子学院，与孔院师生共同举办文化联谊汇演活动。安哥拉内图大学校方代表、对外交流合作办公室主任伊诺克·卡瓦略，安哥拉内图大学孔子学院中方院长赵玉峰以及安哥拉各商会、侨界、媒体代表、医院船官兵与孔子学院师生逾百人共同参加了此次活动。

文化联谊活动合影。内图大学孔子学院供图

活动以精彩的舞狮表演作为开场。两只威风的狮子在锣鼓声中上下翻腾，充满活力。这一极具中国特色的表演吸引了观众的目光，现场气氛被瞬间点燃。

开场舞狮表演。内图大学孔子学院供图

中国海军官兵们带来了精彩纷呈的文艺节目。舞蹈《美丽中国》展示了中国多民族风采，武术表演《武风琳琅》展现出中华武术的独特魅力。海军乐队演绎的歌曲《我们的时光》激情满满，活力四射。歌舞《你要跳舞吗》更引得现场安哥拉师生及来宾登台共舞。川剧变脸《蜀风妙韵》也令现场观众一阵阵惊叹和欢呼。随后，书法家现场挥毫泼墨，创作了一幅气韵生动、寓意深刻的书法作品“相知无远近，万里尚为邻”，并将其赠予安方代表，以表达中安友谊长存的美好愿景。

舞蹈《美丽中国》。内图大学孔子学院供图

武术表演《武风琳琅》。内图大学孔子学院供图

川剧变脸《蜀风妙韵》。内图大学孔子学院供图

向内图大学赠送书法作品。内图大学孔子学院供图

除了中国海军官兵的表演，孔子学院的学生们也展示了他们在学习中文和中华文化方面的成果。学生们以流利的中文演唱了经典歌曲《故乡的云》，歌声婉转悠扬，充分展现了他们对中华文化的热爱。安哥拉民族舞表演表达了他们对远道而来的中国海军官兵的热情欢迎和美好祝愿，也展现出安哥拉独具特色的文化风貌。

孔院学生演唱歌曲《故乡的云》。内图大学孔子学院供图

安哥拉民族舞。内图大学孔子学院供图

孔院学生魏亚坤还与海军官兵携手演唱了气势恢宏、旋律激昂的歌曲《天地龙鳞》，歌曲的磅礴气势不仅打动了现场的中方观众，也让安哥拉观众深感震撼，将此次活动的现场气氛推向高潮。最后，联谊活动在一曲《相亲相爱》合唱中圆满落幕。

孔院学生与中国海军官兵合唱《天地龙鳞》。内图大学孔子学院供图

中安合唱歌曲《相亲相爱》。内图大学孔子学院供图

6月16日，中国海军“和平方舟”号医院船从浙江舟山解缆起航，执行“和谐使命—2024”任务，此次系“和平方舟”时隔七年后再访安哥拉和安哥拉内图大学孔子学院，本次文艺汇演活动不仅展现了文化的多样性和独特魅力，也增进了中安两国人民之间的了解和友谊。

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