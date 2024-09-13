人民网奥斯陆9月12日电 （记者殷淼）挪威首相斯特勒近日访华，取得丰硕成果。中挪同意在绿色环保、能源转型、海事航运、农渔产品和电动汽车等领域务实合作。此外，中国同意给予挪威15天的免签政策，两国央行签署合作谅解备忘录，双方还同意建立绿色转型对话机制等，挪威社会各界对此访予以积极评价和肯定。

“挪威和中国在诸多领域达成的协议是两国关系朝着正确方向迈出的一大步，它们为建立信任和促进更深层次的合作奠定了基础。”挪威东南大学政治学教授格伦·迪森在接受记者采访时表示。格伦·迪森认为，中国是利用可再生能源和向电动汽车过渡来应对环境恶化的重要合作伙伴。挪威和中国也是航运、农业和渔业的天然合作伙伴。签证豁免将有助于增进相互理解和信任。他表示，希望这些协议能够推动挪中进一步加深友好合作。

挪威华侨华人妇女联合会会长留蔓娟表示：“我们一直在关注挪威首相访华的消息，尤其是斯特勒首相访华期间分别与中国领导人会晤，达成多项重要合作成果，证明中挪关系向正向发展，意义重大。”留蔓娟认为，给予挪威15天免签证政策，不仅便利华人“常回家看看”，更有利于挪威人前往中国进行商务和旅游活动。留蔓娟还表示，挪威一直很重视环保，而中国在可再生能源领域拥有先进技术优势，相信双方在绿色环保、能源转型等方面一定有广阔的合作前景。

挪威全国总工会中国事务协调官陈伟告诉记者，挪威首相此次访华硕果累累，双方在绿色环保、能源转型、海事航运、农渔产品和电动汽车等诸多领域达成共识，包括对挪15天免签等务实合作内容，为挪中未来关系发展指明了方向。毫无疑问，这些务实合作的领域和明确的政策，不仅将进一步促进中挪两国关系的发展以及人民的交往，而且也为两国工商界展现了美好合作前景。“免签政策解决了挪威工商界一个非常关心的问题，无论是挪威人到中国旅游还是进行商务活动，免签将减少许多障碍，是一大利好消息。”陈伟表示，相信双方通过更多的人员和商务往来，必将增进彼此了解，加深信任。

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