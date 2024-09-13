人民网罗马9月12日电 （记者谢亚宏）近日，庆祝中华人民共和国成立75周年大型诗书画展览在意大利普拉托举办。此次活动由意大利普拉托华人华侨联谊会、意大利佛罗伦萨华人华侨商贸联合会、意大利中华诗书画艺术联合会联合主办。活动受到了中国驻佛罗伦萨总领事馆的高度重视和大力支持。中国驻佛罗伦萨总领馆代总领事管仲奇、领侨处主任周莅淼，佛罗伦萨领区各侨团负责人、当地华侨华人等200余人出席展览开幕式。

管仲奇在开幕式上致辞表示，党的二十届三中全会为进一步全面深化改革、推进中国式现代化擘画了蓝图，在喜迎中华人民共和国成立75周年之际，侨胞们以诗歌、书法、国画来表达对中华文化的热爱和对祖（籍）国深挚的情感，希望广大侨胞持续发扬爱国爱乡优良传统，在中华民族伟大复兴的道路上积极作为，贡献更多侨智侨力。

意大利普拉托华人华侨联谊会会长黄晓龙、意大利中华诗书画艺术联合会会长周建煌先后致辞，表达了广大海外华侨华人的爱国之情和对祖（籍）国的美好祝愿。

据悉，参展作品形式多样，内容丰富，感情真挚，艺术造诣深厚。吸引了当地华侨华人以及当地中华文化爱好者的关注。

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