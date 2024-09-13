人民网阿斯塔纳9月12日电 （记者李强）9月2日至12日，国家卫生健康委国际交流与合作中心组织中国医疗团队赴吉尔吉斯斯坦奥什市开展“2024健康快车吉尔吉斯斯坦光明行”（简称“光明行”）行动，期间累计为237名有需要的患者免费进行白内障手术，并带教培训吉方眼科医生。

中方医疗团队与患者术后合影。健康快车光明行项目供图

9月7日，中国驻吉尔吉斯斯坦大使杜德文赴奥什州出席“2024健康快车吉尔吉斯斯坦光明行”探访暨中吉防盲合作中心成立仪式。杜德文表示，“光明行”活动连续两年成功在吉举办，为超过800名吉白内障患者带来光明和希望，中方资助建立中吉防盲合作中心，将有助于提升吉眼科诊疗水平。中方的援助充分体现中吉关系高水平和两国人民间的深情厚谊，是双方积极落实两国元首共识、推动构建中吉命运共同体的具体行动。

吉方感谢中方来吉开展“光明行”活动，高度评价中方对吉医疗卫生事业的大力支持和帮助，表示愿不断深化两国医疗卫生领域交流合作，巩固世代友好，携手构建睦邻友好、共享繁荣的吉中命运共同体。

中方医生为当地患者进行术前检查。健康快车光明行项目供图

在中吉防盲合作中心成立仪式上，中方还向吉方奥什州际联合临床医院捐赠显微镜、超乳机、消毒锅手术设备以及人工晶体等医学物资。

健康快车国际光明行项目启于2016年，至今已经到访过斯里兰卡、缅甸、巴基斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国家，帮助约3700名白内障患者重见光明。

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