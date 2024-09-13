新华社日内瓦9月12日电（记者陈斌杰）联合国贸易和发展会议12日发布报告说，自去年10月以色列对加沙地带展开军事行动以来，巴勒斯坦被占领土遭受了严重的经济破坏。

报告说，军事行动造成的经济破坏规模惊人，经济活动大幅衰退。加沙地带的国内生产总值去年第四季度暴跌81%，全年萎缩22%。截至今年年中，加沙地带的国内生产总值已不足2022年水平的六分之一。加沙地带的就业局势尤其严峻，截至今年1月，本轮冲突爆发前的三分之二工作岗位已经流失。

报告说，军事行动导致前所未有的人员伤亡、流离失所和基础设施大面积破坏。截至2024年初，加沙地带80%至96%的农业设施被摧毁，粮食生产能力遭到削弱，进一步加剧粮食安全问题。

报告强调，近年来巴勒斯坦被占领土贫困现象普遍存在且不断加剧。2023年10月之前，加沙地带80%的人口依赖国际援助。目前，贫困几乎影响到加沙地带所有民众。

此外，巴勒斯坦政府的财政稳定面临巨大压力，政府财政收入因国内生产总值萎缩、以色列扣减税收以及国际援助急剧下降而受到侵蚀。

报告呼吁为巴勒斯坦被占领土制定全面恢复计划，增加国际援助和支持，释放扣留的收入并解除对加沙地带的封锁。

(责编：王禹蘅、崔译戈)