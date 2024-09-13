新华社基多9月12日电（记者廖思维）厄瓜多尔国家警察首期中文培训课程结业仪式11日在中国驻厄瓜多尔大使馆举行。中国驻厄瓜多尔大使陈国友、厄国家警察首都大区司令亨利·塔皮亚、28名参训学员以及思源中国语学校教师等出席仪式。

本期中文培训班由中国驻厄使馆主办、思源中国语学校承办，课程于3月11日开班，9月11日结业，参训学员涉及移民、旅游、刑事和网信等多个警种，培训内容涵盖中文日常对话以及警务部门常见工作场景对话等。

塔皮亚在结业仪式上表示，通过学习中文，厄瓜多尔国家警察将能更好地保护在厄中资企业和中国公民的安全与合法权益，及时妥善处理中国公民的各项诉求，希望未来两国携手共进，探索更广阔的合作机遇。

陈国友在致辞中说，此次中文培训是中国驻厄使馆与厄国家警察在安全和人力资源领域务实合作的一次成功探索和良好示范，是中厄全面战略伙伴关系在执法领域的生动体现。中方愿同厄国家警察进一步深化在执法、打击跨国有组织犯罪、提升能力建设等领域合作，不断丰富中厄关系的内涵。

从警22年的参训学员塔蒂亚娜·桑蒂连表示，学习中文打开了跨文化交流的大门。随着厄中两国各领域交流与合作的加深，越来越多的中国人赴厄旅游、经商，厄国家警察学习中文不仅可以提升办理入境等手续时的效率，更有助于弥合两国文化差异，增进相互理解。

结业仪式上，参训学员通过诗词朗诵、唱歌、武术表演等形式诠释对中国文化的理解和热爱，现场掌声不断、气氛热烈。

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