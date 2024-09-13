人民网柏林9月12日电 （记者刘赫）9月11日，在中国贸促会会长任鸿斌率中国企业家代表团访问德国期间，中德经贸合作论坛暨中国国际供应链促进博览会推介会在杜塞尔多夫成功举办。中国贸促会会长任鸿斌，中国驻杜塞尔多夫总领事杜春国，杜塞尔多夫工商会主席、德中经济联合会顾问委员会主席施密茨等出席活动并致辞。

任鸿斌指出，今年是中德建立全方位战略伙伴关系十周年。中德关系始终稳健发展，各领域合作不断巩固深化。经贸合作是中德关系的“压舱石”，两国在贸易领域优势互补，产业链供应链深度互嵌。期待两国企业发挥各自优势，挖掘互利合作广阔潜力，做大共同利益“蛋糕”，成为投资合作、科技创新的重要伙伴。欢迎更多德国企业积极参与第二届链博会，共同推动中德供应链合作，携手打造稳定畅通的全球供应链。

杜春国表示，中德合作基础扎实、潜力巨大，经贸纽带坚韧。两国在机械制造、汽车等传统领域，以及绿色转型、数字化、人工智能等新兴领域，都有合作共赢的巨大潜力亟待挖掘。欢迎德国企业家利用链博会平台，实现中德企业“强强联手”的优势互补。

施密茨表示，多年来德中经济联合会与中国贸促会保持紧密合作，致力于促进德中关系，织密两国企业网络。中国供应链体系完整、敏捷、灵活，德中工商界应把握双方在贸易、投资、创新、技术等领域合作机遇。

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