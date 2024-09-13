9月12日，在澳大利亚悉尼，西悉尼大学澳洲中国文艺研究会兼职教授、首届兰花奖“友好使者奖”获得者甘德瑞在活动上演讲。新华社记者 马平 摄

新华社悉尼9月12日电（记者李晓渝 齐紫剑）“兰之约·话文明”全球对话行（澳大利亚）活动12日在悉尼举行。来自中澳两国的政府官员、文化艺术界人士及高校智库、民间组织和媒体等代表百余人，围绕加强文化交流、拥抱多元文化进行深入对话。

“兰之约·话文明”全球对话行是以兰花奖为平台举办的文化交流活动。本次活动由中国国务院新闻办公室指导，中国外文局主办，兰花奖秘书处、中国外文局国际传播发展中心承办。活动还发布了兰花奖主题图书《汀兰沁香：文明交流的使者》（中英文版）。

主办方表示，希望通过“兰之约”共同缔结“金兰之友”，加强对话交流，增进两国友好，为繁荣世界文明百花园、加强中澳全面战略伙伴关系贡献力量。

与会嘉宾认为，希望通过开展更多坦诚的交流互鉴促进各国人民团结一心。相信通过兰花奖等多种形式的文化交流活动，可以鼓励下一代接力完成促进各国文化交流互鉴的事业。

9月12日，在澳大利亚悉尼，西悉尼大学澳洲中国文艺研究会兼职教授、首届兰花奖“友好使者奖”获得者甘德瑞与家人合影。新华社记者 马平 摄

西悉尼大学澳洲中国文艺研究会兼职教授、首届兰花奖“友好使者奖”获得者甘德瑞在活动上分享了自己与中国的故事。他在接受记者采访时表示，对获得首届兰花奖“友好使者奖”深感荣幸和激动。澳中两国年轻人有很多共同点，当代音乐、电影、电视和多媒体等艺术让他们聚在一起，这将为两国年轻人相互了解、理解彼此文化提供良机，希望两国艺术界的年轻人能够开展更多交流活动。

9月12日，在澳大利亚悉尼，悉尼大学客座教授梅卓琳在活动上致辞。新华社记者 马平 摄

悉尼大学客座教授梅卓琳表示，只有通过开放思想、接收新的想法、接纳文化差异，人们才能更有创造力、更好地创新发展。希望澳中两国能够举办更多活动，让两国艺术家更多地开展交流。

兰花奖由中国外文局发起设立，旨在积极践行全球文明倡议，表彰奖励弘扬全人类共同价值、为推进中外文化交流和文明互鉴作出突出贡献的国际友人。

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