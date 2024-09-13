新华社北京9月12日电（记者董雪）“中非人口占世界人口近三分之一，中非加强合作的影响远远超出中非范畴。中非共筑现代化之梦，对‘全球南方’推进现代化具有重要的引领作用。”中国公共外交协会王东华大使12日在最新一期“临甲7号沙龙”专题交流会上表示。

“临甲7号沙龙”由中国公共外交协会举办。本次活动中，来自外交部、国家国际发展合作署等部门的相关负责人围绕中非合作论坛北京峰会成果，同部分非洲国家驻华使节、中外记者进行了交流互动。

外交部非洲司司长杜晓晖表示，此次峰会是继2018年北京峰会后，中非友好大家庭时隔6年再聚北京，共叙友谊，共话未来，意义重大，影响深远。此次峰会通过的《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》《中非合作论坛－北京行动计划（2025－2027）》两份成果文件，带动中非关系和务实合作跑出加速度，为构建人类命运共同体注入新动能。

他表示，峰会着眼历史和现实两大维度，汇聚中国、非洲以及国际和地区组织等三方共同力量，取得多方面主要成果，发出了中非共谋发展的时代强音，彰显了“全球南方”团结合作的坚定信心。

国家国际发展合作署国际合作司司长李明表示，自上世纪50年代以来，中国持续对非洲提供力所能及的帮助，支持非洲各国经济社会发展，共同努力实现现代化。此次峰会期间，中非共同发表了《中非关于在全球发展倡议框架内深化合作的联合声明》，明确各方愿在全球发展倡议框架内加强战略协同，深化发展合作，共筑新时代全天候中非命运共同体。联合声明提出系列务实合作新举措，持续聚焦减贫、粮食安全、医疗卫生、工业化、绿色发展、人力资源开发合作等非洲各国和人民关心关注的重点领域。

李明说，国家国际发展合作署将紧密围绕此次峰会期间提出的“十大伙伴行动”，推动对非合作形成多方式、多层次、多元化的点、线、面、网络化合作格局。

(责编：王禹蘅、崔译戈)