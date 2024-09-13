这是9月12日在越南首都河内拍摄的洪灾区域。新华社/越通社

新华社河内9月12日电（记者胡佳丽）据越南农业与农村发展部消息，台风“摩羯”及其后续影响在越南已造成226人死亡、104人失踪。

消息说，越南北部老街省受灾最为严重，共有98人遇难，另有81人失踪，其中一个村庄有47人在10日暴发的山洪中遇难。

9月12日，在越南首都河内市嘉林县，受灾民众在洪水中前行。新华社/越通社

因连降大雨，越南首都河内的红河水位一度达到二级警戒线，城区多处街道被洪水淹没。12日下午，红河岸边的河内市嘉林县钵场陶瓷村村民就地取材，用大水盆、泡沫箱等做成各式各样的“小船”转移。

越南国家水文气象预报中心说，12日下午，首都河内红河的洪水水位已缓慢下降至二级警戒线以下。13日至23日，北部地区天气将会转好，但持续强降雨导致土壤含水量趋于饱和，发生山体滑坡的风险仍然很高。

自台风“摩羯”横扫首都河内后，被连根拔起或折断的树木遍布城市道路。12日下午，记者途经多条街道时，仍看到很多树干堆在路边等待清运。越南媒体报道，越南各地搜救工作正在进行中。

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