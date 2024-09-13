人民网柏林9月12日电 （记者徐馨）联合国人权理事会第57届会议11日举行“消除不平等背景下促进和保护经社文权利”专题会议，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使做主旨发言，分享中国经验理念。

陈旭表示，党的十八大以来，中国在消除不平等和保护经社文权利等领域取得历史性成就，包括成功使近一亿农村贫困人口全部脱贫，建成世界上规模最大教育体系、社会保障体系和医疗卫生体系等。中国重视残疾人等特定群体权利保障，通过首部《无障碍环境建设法》、建成康复大学，为残疾人平等参与社会生活、实现人生梦想提供更加包容友好的环境。

陈旭表示，不久前，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，提出了300多项改革任务，将有效增进人民福祉，促进社会公平正义，稳步提升人权保障水平。据此，中国将健全社会救助体系，建立分层分类帮扶制度，完善实施区域协调发展战略机制，缩小不平等；加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，保护特殊群体权益。

陈旭说，中方愿同各国一道倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，构建人类命运共同体，推动国际人权事业健康发展。

会议根据中国等80国提出的同名决议授权举行，各方高度关注。联合国人权事务高级专员图尔克出席并致辞，表示根据决议成立了联合国经社文权利知识中心，全面促进和保障经社文权利。

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