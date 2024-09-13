新华社伦敦9月12日电 题：跨国合作与技术共享是全球绿色低碳转型必由之路

新华社记者

近日，西班牙和挪威两个欧洲国家的首相接连访华。访问期间，中西签署了绿色发展领域的合作协议，中挪发表了关于建立绿色转型对话的联合声明。这向国际社会传递出明确信号：深化和拓展绿色合作是中欧双方的共同意愿。在全球加速推进绿色低碳转型的背景下，中欧加强绿色合作不仅符合双方利益，更将有力推动全球绿色发展。

4月19日，在西班牙巴塞罗那自由贸易区，西班牙首相桑切斯出席中国奇瑞汽车公司与西班牙埃布罗公司电动汽车合作协议签字仪式时致辞。中国奇瑞汽车公司与西班牙埃布罗公司19日在西班牙巴塞罗那自由贸易区举行电动汽车合作协议签字仪式，双方将在当地设立合资企业，共同开发电动汽车新产品。新华社发（胡安·戈萨摄）

中欧在绿色发展领域有着广泛共同利益和巨大合作空间，双方保持良好的对话合作不仅为双方带来了实实在在的利益，也为全球应对气候变化和可持续发展作出重要贡献。中欧在绿色产业发展上各具优势。中国的绿色技术创新和生产能力，正为全球提供从电动汽车到清洁能源的有效解决方案。而欧洲在绿色金融和政策上的丰富实践，可以为这一合作提供经验支持。两者优势互补，通过在绿色技术、政策和创新上的合作，中欧将共同推动全球绿色转型，创造更具可持续性的未来。

挪威首相斯特勒访华期间说，中国近年来在新能源技术领域发展迅速，包括太阳能电池板、电动汽车等产品具有广泛影响力。他表示，挪方期待在绿色发展、应对气候变化、新能源汽车等领域扩大对华合作。在西班牙首相桑切斯见证下，西中签署了氢能合作协议。根据协议，中方企业将在西班牙建设零碳氢能产业园，布局氢能装备工厂和绿氢产业链，助力西班牙和欧洲的碳中和转型和绿色新工业体系建设。这些合作不仅体现中欧绿色合作的广阔前景，也将为中欧共同引领全球气候治理进程树立典范，为世界提供绿色合作的新思路。

当前，人类应对气候变化的挑战日益迫切，绿色转型已是全球大势所趋。作为全球主要经济体，中欧肩负着引领世界向低碳、可持续发展迈进的责任。正如联合国气变问题专家所说，全球气候问题不是某一地区或国家可以独自解决的，跨国合作与技术共享是全球实现绿色低碳转型的必由之路。

这是4月26日在比利时首都布鲁塞尔拍摄的论坛现场。“2024中关村论坛——布鲁塞尔平行论坛”26日在比利时首都布鲁塞尔举行。来自中国和欧盟各国的与会代表聚焦中欧绿色转型与产业合作，探讨双方在可持续发展领域面临的机遇和挑战。新华社记者赵丁喆摄

然而，欧盟接连就自中国进口的绿色能源产品展开反补贴调查，与全球绿色合作的大势背道而驰，在欧盟内部也充满争议。绿色合作关乎的是全球未来，而非一时得失，本质是共赢而非零和。试图通过贸易壁垒保护本土产业的行为，无法改变全球气候危机的现实，是在为全球应对气候变化设置障碍。世界需要更多的优质绿色产品和技术创新，要保障这些产品和技术的公平流通与全球共享。中国在电动汽车、可再生能源等领域的成功经验，能够为世界其他国家提供有益借鉴。德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼说，中国已成为电动交通领域的创新驱动力量，在全球交通行业绿色低碳转型中发挥着重要作用。欧盟若选择保护主义，只会拖累自身绿色转型进程。

在全球气候变化的危机下，合作与互信是解决问题的唯一途径。欧盟应抓住与中国合作的机遇，在全球气候治理的关键时刻展现更多的战略远见和责任担当。通过深化绿色合作，中欧不仅能够为各自的经济发展开辟新天地，更可为全球气候治理注入更多动能，共同引领世界走向更加绿色、更加繁荣的未来。

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