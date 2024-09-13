新华社苏黎世9月12日电（记者王其冰）第136届中国进出口商品交易会（广交会）瑞士推介会日前在苏黎世举行，两国数十位工商界人士与会，共同商讨合作发展机遇。

中国对外贸易中心副主任苏斌介绍，这届广交会将继续展现中国制造业的创新实力和前沿技术，广交会线上平台实现了常态化运营，全天候展示超300万件展品，让全球采购商能够随时在线观展，多角度感受“中国智造”的创新活力。

中国驻瑞士大使馆经济商务处公使衔参赞谢国祥在致辞中表示，作为国际经贸合作的重要平台，广交会为包括瑞士在内的各国企业开拓中国市场、采购中国产品、分享中国发展红利提供了重要平台和便利，希望瑞士工商界用好广交会平台，继续拓展对华经贸合作，共享中国制造红利，分享中国市场机遇。

瑞士全球企业促进局亚太区域咨询总监安德鲁·威特迈尔在致辞中表示，今年是中瑞自由贸易协定生效10周年，2025年又是瑞士和中国建交75周年，希望借此机会进一步加强对华合作。该机构将继续帮助瑞士公司开拓中国市场，让两国企业都能从中受益。

推介会上，中国对外贸易中心与瑞士全球企业促进局、瑞中经济协会三方共同签订了合作备忘录。

第136届中国进出口商品交易会（广交会）将于2024年10月15日在广州开幕，其间汇聚约4.5万家企业线上线下参展，其中包括2600多家广交会品牌企业和超8000家国家级高新技术企业。

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