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2025年“东亚文化之都”授牌仪式在日本举行

2024年09月13日08:47 | 来源：新华网
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　　新华社日本京都9月12日电（记者涂一帆　张笑宇）第15次中日韩文化部长会议12日在日本京都召开，会议为中国澳门特别行政区和浙江省湖州市、日本镰仓市、韩国安城市颁授2025年“东亚文化之都”纪念牌匾。

　　中国文化和旅游部副部长张政、日本文部科学大臣盛山正仁、韩国文化体育观光部第一次官龙昊声出席会议。三方就推动中日韩文化交流与合作交换意见，共同签署了《2024京都宣言》和《2025-2026中日韩文化交流年合作备忘录》，并分别向当选2025年“东亚文化之都”的三国城市颁授纪念牌匾。会议期间，还举行了中日、中韩、日韩双边会谈，并配套举办“中日韩艺术节”活动。

　　澳门特区政府社会文化司司长欧阳瑜在授牌仪式上说，澳门将发挥中西文化荟萃、国际交流广泛的优势，借着“东亚文化之都”的城市创建，进一步助力和深化中日韩文化和旅游交流合作，为开拓亚洲文化对话作出贡献，发挥好作为以中华文化为主流、多元文化共存的交流合作基地的作用。

　　湖州市市长洪湖鹏说，湖州将以此为契机，努力办好独具特色的“东亚文化之都”湖州年系列活动，广泛参与国家级对外文化旅游交流，为推动东亚人文交流互鉴作出更积极贡献。

　　中日韩文化部长会议创办于2007年，是三国重要的政府间协商机制，由三国轮值举办，是三国密切文化交流、推动务实合作的重要平台。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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