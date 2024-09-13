新华社北京9月12日电 题：美国违背世贸组织规则义务意欲何为？——访商务部国际贸易经济合作研究院研究员周密

新华社记者谢希瑶

商务部12日发布新一期《美国履行世贸组织规则义务情况报告》,继续表达对美国破坏多边贸易体制、实施单边贸易霸凌、操纵产业政策双重标准、扰乱全球产业链供应链等政策措施的关注。

在全球经贸持续动荡的背景下，美国政府不遵守国际规则，不履行多边承诺，意欲何为？带来哪些冲击？记者采访了商务部国际贸易经济合作研究院研究员周密。

“作为全球经济大国和现行多边贸易体制的重要创立者，美国的行为具有全球性影响。美国不遵守国际规则、不履行多边承诺的做法无益于解决当前全球经济面临的挑战，不利于全球供应链的稳定，显著增加各国经济复苏的压力和难度，对各国涉美经贸合作带来更多困惑和麻烦。”周密说。

他谈到，2023年以来美国持续加大对正常市场活动的干扰、影响和破坏。一方面，拜登政府在拒绝世贸组织专家组裁决的同时，保留并进一步提高了特朗普时代对自华进口商品征收的301关税；另一方面，以公平竞争为名，通过大额、附带歧视和限制性条款的补贴，试图在增强本土制造能力的同时阻止中国企业和商品进入美国市场。

“众所周知，世贸组织的上诉机构正是由于美国阻挠大法官的遴选而陷于停摆、无法运作。”周密说，美国的行为是对多边经贸规则的有意破坏。

2022年12月，中国就美国针对运往或涉及中国的特定先进计算半导体芯片、超级计算机产品、半导体制造设备和其他物项，以及相关的服务和技术贸易采取的贸易限制措施，向美国提出磋商请求。2023年2月，美国以所谓“国家安全”为借口，称相关措施不受审查，也不能通过世贸组织争端解决机制解决。

周密指出，近年来，国家安全成为美国违反承诺和多边规则行动的“万金油”“保护伞”，将贸易问题政治化、安全化，对市场活动的干扰越来越多，也越来越直接。

不只有中国以世贸组织多边规则捍卫自身权益。周密提到，2023年5月，阿根廷就美国对阿根廷石油油管实施的反倾销合并反补贴调查的有关做法，在世贸组织提出磋商请求。阿根廷认为美方违反了世贸组织多边规则下的反倾销协定。

“在这一时期使用反倾销、反补贴措施限制外国同类商品的竞争力，无疑是为美国本土行业提供了保护。”周密说，自特朗普第一任期开始，美国重新加大了发展油气等传统化石能源的速度，加之拜登政府对于基础设施的重视，美国市场对油气管材的需求明显增加。

周密分析称，事实上，美方一直以来都将世贸组织所建立的贸易救济措施作为实现其贸易目标的工具，大量使用反倾销、反补贴措施，甚至为了达到更好的产业保护效果而修改其此前不在同一案件中同时使用反倾销、反补贴措施的做法，扩大了适用对象，大幅增加关税，实则保护本国企业和产品少受进口同类商品的竞争。

今年3月，中国将美国根据《通胀削减法》提供的新能源汽车补贴等措施诉诸世贸组织争端解决机制。中方认为，这些措施违反了世贸组织最惠国待遇基本原则、《与贸易有关的投资措施协定》和《补贴与反补贴措施协定》。

“或许《通胀削减法》的实际效果与其目标恰恰相反。”周密说，近年来，美国频频通过国内立法蚕食鲸吞其对多边的承诺，并迫使其他成员接受其国内立法权限更高的所谓“事实”，这种做法本身就是对国际社会互信基础的破坏，将进一步打击各方对多边规则和共识的信心，增加国际贸易的成本并推高通货膨胀。

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