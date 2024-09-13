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首届全球电竞产业大会探寻发展新路径

2024年09月13日08:44 | 来源：新华网
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　　新华社成都9月12日电（记者陈地）以“竞放全球”为主题的2024首届全球电竞产业大会12日在成都开幕，欧洲电竞联合会、国际体育科学与技术学院、波兰国家电竞协会、韩国国家电竞联盟等十余个电竞联盟参会。

　　据了解，本次大会以八大主旨演讲和两大圆桌论坛为核心内容，多维度、全视角探寻全球电竞产业发展新路径；推出了全球电竞合作伙伴计划、国际电竞数字文旅城计划和ESCC国际大学生电竞邀请赛三大项目，并举办了签约和启动仪式。

　　全球电竞合作伙伴计划首批合作组织覆盖30余个国家和地区，旨在通过“电竞+”主题，集聚全球电竞资源，推动电竞产业的国际化、产业化、商业化发展。成都将作为国际电竞数字文旅城计划的第一个样板城市，未来还将以长三角、京津冀、粤港澳等区域为核心，以上海、杭州等城市为节点，以点带面，打造全球电竞文旅消费目的地。

　　欧洲电竞联合会秘书长、国际电子竞技联合会执委克利姆奇克在致辞时表示，电竞将成为全球文化的组成部分，促进国家和地区间相互理解与合作，成为连接世界、推动共同发展的纽带。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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