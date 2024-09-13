新华社北京9月12日电（记者谢希瑶）商务部12日发布新一期《美国履行世贸组织规则义务情况报告》，在2023年8月发布的首份报告基础上，继续表达对美国破坏多边贸易体制、实施单边贸易霸凌、操纵产业政策双重标准、扰乱全球产业链供应链等政策措施的关注。

商务部世贸司负责人表示，首份报告发布一年来，美国仍不断将经贸问题政治化、武器化，不实指责中国“产能过剩”和实施“经济胁迫”，自己却打着“去风险”的幌子，肆意挥舞“关税大棒”，持续升级单边制裁，大搞“小院高墙”“脱钩断链”，给多边贸易体制带来严峻挑战，严重损害世贸组织成员共同利益。

新一期报告第一部分对美国履行世贸组织规则义务情况进行总体评价。美国作为多边贸易体制的重要创立者和主要受益者，理应在守规践诺方面发挥表率作用，维护多边贸易体制的权威性和有效性。然而，自2017年以来，美国为了转嫁国内矛盾，以“美国优先”为出发点，无视世贸组织规则与成员的期待，大搞单边主义、保护主义和霸凌主义，对多边贸易体制造成了严重冲击。

第二部分是对美国政策措施的具体关注。该部分结合世贸组织规则以及美国在世贸组织协定项下的承诺，对美国在关税和非关税壁垒、产业补贴、农业补贴、贸易救济、标准和技术法规、服务贸易、知识产权、出口管制与经济制裁、投资审查政策、购买美国货和国际经贸合作中的歧视性安排等十一个关键领域采取的经贸政策措施表达关注。

第三部分阐述了中国与其他成员共同纠正美国违规及破坏多边主义行径的努力，包括坚持真正的多边主义、积极推动恢复上诉机构正常运转、坚定维护发展中成员合法权益、用好世贸组织审议监督职能和维护争端解决机制权威性等。

这位负责人表示，当前多边贸易体制面临巨大挑战，希望报告的发布有助于继续敦促美国及时纠正错误言行，践行承诺、遵守规则，更好发挥世贸组织主要成员的应有作用，与包括中国在内的其他成员一道，共同推动多边贸易体制在全球治理中发挥更大作用。

(责编：王禹蘅、崔译戈)