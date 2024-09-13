本报记者

9月8日至11日，美丽鹭岛再迎八方来客，共商合作共赢机遇。以“投资链接世界”为主题的第二十四届中国国际投资贸易洽谈会在福建省厦门市举办，吸引了120个国家和地区、18个国际组织、1000多个境内外政府机构及工商企业团组、近8万名客商参展参会。

习近平总书记强调：“中国将坚持推进高水平对外开放，以高质量发展全面推进中国式现代化，为各国开放合作提供新机遇。”

本届投洽会期间，688个项目达成合作协议，计划总投资额达4889.2亿元，传递出中国与世界各国共享发展机遇、共谋合作共赢的积极信号。

今年1—7月，全国新设立外商投资企业31654家，同比增长11.4%，实际使用外资5394.7亿元，引资结构持续优化。投洽会期间发布的《中国双向投资报告2024》显示，作为全球第二大外资流入国。中国大市场正持续打造全球创新的“强磁场”，“投资中国就是投资未来”成为各方投资者的共识。

持续优化营商环境，中国市场“磁吸力”充分显现

许多外资企业表示，基于中国经济发展的光明前景和持续优化的营商环境，将继续加大投资力度、扩大在华业务。

“今年3月，我们与宝马合资成立的公司正式落户北京，研发建设超级充电网络。不久前，又宣布与中国合作伙伴共同投资超140亿元，用于产品更新与电动化。”在第二十二届全国投资促进机构对接交流活动现场，梅赛德斯—奔驰（中国）执行副总裁冷炎表示，将继续扩大投资，不仅更新生产设施和产品，也要加大研发投入。

今年，松下的一条摄像机生产线落地厦门并顺利投产。“中国的产业链完备，借助这一优势，我们不断提高国际市场竞争力。”松下电器（中国）有限公司总裁赵炳弟表示，将会继续在设备和模具加工上追加投资，加大研发力度。

在厦门ABB低压电器设备有限公司生产车间，机械臂灵活组装零件、无人运输车有序穿梭，各项生产数据在大屏幕上实时跳动。智能制造技术的应用，为ABB带来新一轮发展机遇。“我们将进一步利用政策优势以及良好的商业环境，进行更多投资。”ABB电气中国副总裁施世杰说。

“本届投洽会将金融投资放在重要位置。”中国银行副行长林景臻说，将积极发挥跨境服务优势，依托更加多元、更具特色的金融产品，服务实体经济发展，助力高水平对外开放。

中国不断优化营商环境，推动高水平对外开放，让世界共享中国发展红利。投洽会平均每届吸引百余个国家和地区的上千个团组参会，推动众多跨国公司投资中国、深耕中国。

“投洽会不仅向世界展示了投资如何成为推动可持续发展的强大动力，更为投资者、政策制定者搭建了共谋发展、规划未来的宝贵平台。”联合国和世界贸易组织的合设机构国际贸易中心执行主任帕梅拉·科克—汉密尔顿表示。

中国机遇，也是世界的机遇。良好稳定的政策环境、超大规模的市场优势、完备的供应链、丰富的创新应用场景……中国推进高水平对外开放，中国市场“磁吸力”充分显现。

《中国外资统计公报2024》显示，2023年，我国实际使用外资金额约1.13万亿元，引资规模处于历史高位；全年新设外商投资企业约5.4万家，同比增长39.7%，引资规模基本稳定、结构持续优化。

共建“一带一路”，共谋跨境合作新机遇

行走投洽会现场，“一带一路”是中外嘉宾谈论的关键词。今年，在120个参展参会的国家和地区中，共建“一带一路”国家和地区约占八成。

手指轻触，一块3米见方的“魔墙”自动变幻，实时呈现东欧风土人情。作为本届投洽会主宾国，匈牙利国家馆占地450平方米，是匈牙利自2015年参展以来，规模最大的一届。

2023年，中国对匈牙利投资创新高，匈牙利连续多年是中国在中东欧地区第一大投资目的国。“中国企业的投资为匈牙利带来一流技术、智能物流和运输解决方案，促进经济长期增长并创造大量就业机会。”匈牙利外交与对外经济部副部长兼国会事务国务秘书莱文特·毛焦尔说。

本届投洽会“中国投资”系列活动，设置中国投资·跨境投资合作对接活动、中国对外投资合作和全球发展合作展览、境外经贸合作区创新发展对接会等活动，展示中国对外投资合作成就，共谋跨境合作新机遇。

“我们已经在全球设立了34个工业园区和生产基地，初步形成了全球‘5+1’区域中心布局。”海信集团董事长贾少谦表示，出海不是单纯地做生意，“海信的国际化之路伴随着到当地投资建设、为当地培训产业工人、提升质量标准和技术水平、配套培育供应链企业等，真正促进当地经济社会发展。”

“共建‘一带一路’是难得的机遇，也促进了产业升级。”投洽会现场，不少中国企业家深有感触。近年来，中国企业加快扬帆出海，自身业务也获得更大发展。

“年销量从2万台跃升至10万台！”一个昂扬向上的箭头，在中国通用技术集团展区阿鲁尔集团投资控股项目沙盘上颇为醒目。“我们投资阿鲁尔集团以来，将江淮、捷途、红旗等六大中国品牌引入哈萨克斯坦，帮助阿鲁尔成为当地明星企业。”该公司办公室工作人员罗谛言语之间透着自豪。

在中国远洋海运集团有限公司展区，双燃料汽车滚装船“闽江口”轮靠泊阿联酋杰贝阿里港的视频循环播放。承运16个品牌、约5000辆车的“闽江口”轮，由福州马尾造船厂建造，是中国至阿联酋航线的“明星船”。据了解，该公司已在共建“一带一路”国家和地区布局集装箱班轮航线167条，占集团集装箱船队总运力近六成。

党的二十届三中全会《决定》提出，“完善推进高质量共建‘一带一路’机制。”目前，我国与24个共建国家建立贸易畅通工作组、与64个共建国家建立投资合作工作组、与7个共建国家建立服务贸易合资机制，“一带一路”国际合作机制日益完善。今年1—7月，我国对共建“一带一路”国家合计进出口11.72万亿元，同比增长7.1%。

聚焦创新领域，促进产业合作发展

本届投洽会重点推动绿色发展、数字经济、人工智能、新能源和金融等领域的国际合作，首次设置供应链创新展区，邀请国内外100多家供应链优质企业及专家学者，共商全球供应链的安全与韧性、创新与应用。

在数字经济展区，数十款人形机器人、搬运机器人腾挪跳跃，围观人群络绎不绝。本届投洽会上，记者发现，人工智能、元宇宙、量子科技、大模型等高科技，更受客商关注。

商务部投资促进事务局副局长于广生介绍《中国外商投资指引（2024版）》时表示，我国着力发展新质生产力，对于外资企业来说，在新兴产业、未来产业、数字经济等领域蕴含新的投资和发展机遇。

厦门国贸控股集团有限公司董事长许晓曦介绍，集团研发的一体化智慧供应链平台已覆盖纸业、金属、农业、能源、石化等多领域，全年累计订单超过10万笔，成交金额超400亿元。

本届投洽会上，国家发展改革委推介100个重点项目，计划总投资超过1000亿美元，项目覆盖新能源、新一代信息技术、生物医药、新材料、数字经济、人工智能等12个重点领域。

“我们发起设立祥峰新质生产力基金，将重点投资厦门的电子信息、新能源、生物医药等新兴领域，基金规模超过35亿元。”新加坡祥峰投资管理合伙人夏志进说。投洽会期间举办的福建省重大项目集中签约仪式上，厦门团签约重大招商项目13个、投资额353亿元，其中外资项目6个、投资额134亿元。

（本报记者欧阳洁、付文、刘晓宇、施钰）

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