人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“投资中国就是投资未来”

——从第二十四届中国国际投资贸易洽谈会看中国高水平对外开放

本报记者
2024年09月13日07:22 | 来源：人民网-人民日报
小字号

　　9月8日至11日，美丽鹭岛再迎八方来客，共商合作共赢机遇。以“投资链接世界”为主题的第二十四届中国国际投资贸易洽谈会在福建省厦门市举办，吸引了120个国家和地区、18个国际组织、1000多个境内外政府机构及工商企业团组、近8万名客商参展参会。

　　习近平总书记强调：“中国将坚持推进高水平对外开放，以高质量发展全面推进中国式现代化，为各国开放合作提供新机遇。”

　　本届投洽会期间，688个项目达成合作协议，计划总投资额达4889.2亿元，传递出中国与世界各国共享发展机遇、共谋合作共赢的积极信号。

　　今年1—7月，全国新设立外商投资企业31654家，同比增长11.4%，实际使用外资5394.7亿元，引资结构持续优化。投洽会期间发布的《中国双向投资报告2024》显示，作为全球第二大外资流入国。中国大市场正持续打造全球创新的“强磁场”，“投资中国就是投资未来”成为各方投资者的共识。

　　持续优化营商环境，中国市场“磁吸力”充分显现

　　许多外资企业表示，基于中国经济发展的光明前景和持续优化的营商环境，将继续加大投资力度、扩大在华业务。

　　“今年3月，我们与宝马合资成立的公司正式落户北京，研发建设超级充电网络。不久前，又宣布与中国合作伙伴共同投资超140亿元，用于产品更新与电动化。”在第二十二届全国投资促进机构对接交流活动现场，梅赛德斯—奔驰（中国）执行副总裁冷炎表示，将继续扩大投资，不仅更新生产设施和产品，也要加大研发投入。

　　今年，松下的一条摄像机生产线落地厦门并顺利投产。“中国的产业链完备，借助这一优势，我们不断提高国际市场竞争力。”松下电器（中国）有限公司总裁赵炳弟表示，将会继续在设备和模具加工上追加投资，加大研发力度。

　　在厦门ABB低压电器设备有限公司生产车间，机械臂灵活组装零件、无人运输车有序穿梭，各项生产数据在大屏幕上实时跳动。智能制造技术的应用，为ABB带来新一轮发展机遇。“我们将进一步利用政策优势以及良好的商业环境，进行更多投资。”ABB电气中国副总裁施世杰说。

　　“本届投洽会将金融投资放在重要位置。”中国银行副行长林景臻说，将积极发挥跨境服务优势，依托更加多元、更具特色的金融产品，服务实体经济发展，助力高水平对外开放。

　　中国不断优化营商环境，推动高水平对外开放，让世界共享中国发展红利。投洽会平均每届吸引百余个国家和地区的上千个团组参会，推动众多跨国公司投资中国、深耕中国。

　　“投洽会不仅向世界展示了投资如何成为推动可持续发展的强大动力，更为投资者、政策制定者搭建了共谋发展、规划未来的宝贵平台。”联合国和世界贸易组织的合设机构国际贸易中心执行主任帕梅拉·科克—汉密尔顿表示。

　　中国机遇，也是世界的机遇。良好稳定的政策环境、超大规模的市场优势、完备的供应链、丰富的创新应用场景……中国推进高水平对外开放，中国市场“磁吸力”充分显现。

　　《中国外资统计公报2024》显示，2023年，我国实际使用外资金额约1.13万亿元，引资规模处于历史高位；全年新设外商投资企业约5.4万家，同比增长39.7%，引资规模基本稳定、结构持续优化。

　　共建“一带一路”，共谋跨境合作新机遇

　　行走投洽会现场，“一带一路”是中外嘉宾谈论的关键词。今年，在120个参展参会的国家和地区中，共建“一带一路”国家和地区约占八成。

　　手指轻触，一块3米见方的“魔墙”自动变幻，实时呈现东欧风土人情。作为本届投洽会主宾国，匈牙利国家馆占地450平方米，是匈牙利自2015年参展以来，规模最大的一届。

　　2023年，中国对匈牙利投资创新高，匈牙利连续多年是中国在中东欧地区第一大投资目的国。“中国企业的投资为匈牙利带来一流技术、智能物流和运输解决方案，促进经济长期增长并创造大量就业机会。”匈牙利外交与对外经济部副部长兼国会事务国务秘书莱文特·毛焦尔说。

　　本届投洽会“中国投资”系列活动，设置中国投资·跨境投资合作对接活动、中国对外投资合作和全球发展合作展览、境外经贸合作区创新发展对接会等活动，展示中国对外投资合作成就，共谋跨境合作新机遇。

　　“我们已经在全球设立了34个工业园区和生产基地，初步形成了全球‘5+1’区域中心布局。”海信集团董事长贾少谦表示，出海不是单纯地做生意，“海信的国际化之路伴随着到当地投资建设、为当地培训产业工人、提升质量标准和技术水平、配套培育供应链企业等，真正促进当地经济社会发展。”

　　“共建‘一带一路’是难得的机遇，也促进了产业升级。”投洽会现场，不少中国企业家深有感触。近年来，中国企业加快扬帆出海，自身业务也获得更大发展。

　　“年销量从2万台跃升至10万台！”一个昂扬向上的箭头，在中国通用技术集团展区阿鲁尔集团投资控股项目沙盘上颇为醒目。“我们投资阿鲁尔集团以来，将江淮、捷途、红旗等六大中国品牌引入哈萨克斯坦，帮助阿鲁尔成为当地明星企业。”该公司办公室工作人员罗谛言语之间透着自豪。

　　在中国远洋海运集团有限公司展区，双燃料汽车滚装船“闽江口”轮靠泊阿联酋杰贝阿里港的视频循环播放。承运16个品牌、约5000辆车的“闽江口”轮，由福州马尾造船厂建造，是中国至阿联酋航线的“明星船”。据了解，该公司已在共建“一带一路”国家和地区布局集装箱班轮航线167条，占集团集装箱船队总运力近六成。

　　党的二十届三中全会《决定》提出，“完善推进高质量共建‘一带一路’机制。”目前，我国与24个共建国家建立贸易畅通工作组、与64个共建国家建立投资合作工作组、与7个共建国家建立服务贸易合资机制，“一带一路”国际合作机制日益完善。今年1—7月，我国对共建“一带一路”国家合计进出口11.72万亿元，同比增长7.1%。

　　聚焦创新领域，促进产业合作发展

　　本届投洽会重点推动绿色发展、数字经济、人工智能、新能源和金融等领域的国际合作，首次设置供应链创新展区，邀请国内外100多家供应链优质企业及专家学者，共商全球供应链的安全与韧性、创新与应用。

　　在数字经济展区，数十款人形机器人、搬运机器人腾挪跳跃，围观人群络绎不绝。本届投洽会上，记者发现，人工智能、元宇宙、量子科技、大模型等高科技，更受客商关注。

　　商务部投资促进事务局副局长于广生介绍《中国外商投资指引（2024版）》时表示，我国着力发展新质生产力，对于外资企业来说，在新兴产业、未来产业、数字经济等领域蕴含新的投资和发展机遇。

　　厦门国贸控股集团有限公司董事长许晓曦介绍，集团研发的一体化智慧供应链平台已覆盖纸业、金属、农业、能源、石化等多领域，全年累计订单超过10万笔，成交金额超400亿元。

　　本届投洽会上，国家发展改革委推介100个重点项目，计划总投资超过1000亿美元，项目覆盖新能源、新一代信息技术、生物医药、新材料、数字经济、人工智能等12个重点领域。

　　“我们发起设立祥峰新质生产力基金，将重点投资厦门的电子信息、新能源、生物医药等新兴领域，基金规模超过35亿元。”新加坡祥峰投资管理合伙人夏志进说。投洽会期间举办的福建省重大项目集中签约仪式上，厦门团签约重大招商项目13个、投资额353亿元，其中外资项目6个、投资额134亿元。

　　（本报记者欧阳洁、付文、刘晓宇、施钰）

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部