新华社北京9月12日电 （记者梅常伟）第十一届北京香山论坛开幕之际，中央军委副主席张又侠12日在京分别会见新加坡国防部长黄永宏、柬埔寨副首相兼国防大臣迪西哈。

在会见黄永宏时，张又侠介绍了中共二十届三中全会精神。他说，中方愿同新方一道，深化落实两国领导人重要共识，进一步推动双边合作向上向好发展，更好造福两国和地区人民。希望两军保持高层密切互动，深化拓展各领域务实合作，推动两军关系不断取得新的发展。

黄永宏表示，新方坚定奉行一个中国原则，愿为南海地区和平稳定发挥建设性作用，希与中方深化交流合作，不断提升两国两军关系水平。

在会见迪西哈时，张又侠说，在两国领导人战略引领下，中柬命运共同体建设进入高质量、高水平、高标准的新时代。中方愿同柬方传承巩固特殊友好关系，加强战略沟通，深化务实合作，推动两军关系迈上新台阶。

迪西哈说，柬方愿与各方共同努力，维护南海地区和平稳定。希望进一步拓展两国两军交流合作的深度和广度，推进新时代柬中命运共同体走深走实。

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