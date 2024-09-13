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第十一届北京香山论坛举行欢迎晚宴

2024年09月13日07:08 | 来源：人民网-人民日报
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　　新华社北京9月12日电 （记者梅常伟）第十一届北京香山论坛12日晚举行欢迎晚宴，欢迎出席论坛的中外来宾。中共中央政治局委员、中央军委副主席张又侠出席并致辞。

　　张又侠指出，今年恰逢和平共处五项原则发表70周年，在这个历史时刻我们相聚北京，共商全球安全大计、共谋和平安宁良策。正如习近平主席强调的，加强团结合作、增进沟通理解是各国共迎挑战、共创未来的有效途径。我们真诚希望与会各方秉持公道正义理念，展现开放包容胸襟，利用北京香山论坛这个合作友谊的平台，在对话中增进了解、在交流中提升互信，碰撞出实现世界和平安全愿景的更多智慧。

　　张又侠表示，今日中国正阔步向第二个百年奋斗目标奋进，矢志以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。站在新的历史起点，中国军队愿同各方一道，凝聚共识力量、携手应对挑战，通过更加广泛而深入的军事交流与合作，为促进地区稳定、维护世界和平作出新的更大贡献。

　　中央军委委员、军委联合参谋部参谋长刘振立，国防部长董军出席晚宴。

　　出席论坛的100余个国家、国际组织官方代表等1800余名嘉宾参加晚宴。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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