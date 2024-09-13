新华社联合国9月12日电（记者潘云召）中国常驻联合国副代表耿爽12日在安理会也门问题公开会上发言，再次呼吁胡塞武装尊重各国商船根据国际法在红海水域的航行权利，停止袭扰行为，维护红海水域航道安全。

耿爽表示，中方对“苏尼翁”号油轮近期在红海水域遇袭，以及可能由此造成的原油泄漏和潜在的生态环境影响表示关切。有关各方应保持克制，停止采取加剧紧张局势的行为，推动局势降温。

耿爽说，中方一贯主张，解决也门问题要依靠政治外交手段。有关各方应坚持政治解决大方向，努力相向而行，不断积累共识，共同推进“也人主导、也人所有”的全面政治进程，通过对话谈判化解矛盾分歧。中方支持联合国也门问题特使格伦德贝里斡旋努力，期待各方特别是对也门有影响力的国家为此发挥建设性作用。中方呼吁也门政府与胡塞武装共同推进落实双方就金融和航空问题达成的协议。

耿爽强调，红海局势紧张是加沙冲突外溢的突出表现。中方再次敦促全面落实安理会有关决议，立即实现加沙持久停火。中方支持安理会为平息战火、拯救生命采取进一步行动。中方愿同各方一道，为政治解决也门问题、维护中东地区和平稳定作出不懈努力。

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