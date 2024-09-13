新华社北京9月12日电 （记者温馨）就近日西班牙首相桑切斯表示要避免贸易战等表态，外交部发言人毛宁12日表示，桑切斯首相所谈体现了理性客观的思考，中方表示赞赏。中方希望欧盟同中方相向而行，通过对话协商妥处经贸摩擦。

当日例行记者会上，有记者问：9月11日，西班牙首相桑切斯在访华结束前的记者会上表示，正在重新考虑在欧盟对中国电动汽车加征关税问题上的立场，并呼吁欧盟全体成员国和欧盟委员会都重新考虑立场，强调欧中之间不应发生贸易战。请问发言人对此有何评论？

毛宁说，电动汽车产业发展符合中欧共同利益，双方携手合作、共迎挑战，将惠及双方企业和消费者，助力中欧乃至全球绿色转型。中方始终秉持最大诚意，积极寻求符合世贸规则、双方都能接受的解决方案。

毛宁说，希望欧盟方面更多倾听理性客观意见，充分认识中欧在电动汽车领域的互补优势和合作潜力，展现灵活与诚意，同中方相向而行，通过对话协商妥处经贸摩擦，推动中欧经贸关系健康稳定发展。

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