新华社圣彼得堡9月12日电（记者安晓萌）12日，俄罗斯总统普京在圣彼得堡会见中共中央政治局委员、中央外办主任王毅。

普京请王毅转达对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿，表示热切期盼中方出席下月举行的金砖国家领导人喀山峰会。俄方愿以今年俄中建交75周年为契机，落实好元首达成的重要共识，加强发展战略对接，推动俄中关系迈上新台阶。感谢中方对俄方担任金砖轮值主席国的支持，本次金砖国家安代会取得积极成果，成功举办同“全球南方”国家对话会，充分彰显了金砖影响和金砖力量。俄方愿同中方加强协调，团结更多“全球南方”国家，携手推进世界多极化进程，构建基于公正和国际法的国际秩序。

王毅转达了习近平主席对普京总统的亲切问候，表示在两国元首战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系健康稳定发展。双方加强战略协作，反对单边霸凌，抵制阵营对抗，符合时代进步潮流和广大南方国家共同愿望。中方愿同俄方保持战略沟通，团结更多志同道合国家，促进世界多极化进程。

王毅表示，喀山峰会是金砖扩员后首次领导人会晤，中方愿同金砖伙伴团结协作，推进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，为构建人类命运共同体作出金砖贡献。

双方还就乌克兰问题交换了看法。

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