新华社圣彼得堡9月12日电（记者安晓萌）9月12日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在圣彼得堡会见伊朗最高国家安全委员会秘书艾哈迈迪安。

王毅说，中伊关系历经国际风云考验，奠定坚实基础。中方赞赏伊朗新政府重申将坚持对华友好，愿继续巩固深化伊中关系。中方始终从战略高度和长远角度看待中伊关系，支持伊朗维护国家主权安全和民族尊严，走出符合自身国情的发展道路，支持伊反对外部干涉和无理打压，愿以两国元首重要共识为指引，携手推动中伊关系保持稳定可持续发展，更好造福两国人民。

王毅表示，去年伊朗同沙特在北京实现历史性和解，得到国际社会普遍欢迎。中方支持伊朗同地区国家通过对话协商化解分歧，巩固来之不易的和解势头，持续改善关系进程，为地区和平稳定释放积极信号。

艾哈迈迪安表示，伊朗新政府坚定致力于巩固强化伊中友好，愿同中方推进落实伊中全面合作计划，拓展经贸投资、数字技术、人文旅游等全方位务实合作。伊朗赞赏中方在国际上发挥负责任大国作用，感谢中方成功斡旋伊沙北京对话，愿同中方继续相互支持，携手应对共同挑战。

双方就加沙问题交换了看法。王毅阐述了中方原则立场。双方强调当务之急是推动永久停火和全面撤军，争取早日重启“两国方案”，最终实现“巴人所有、巴人主导、巴人治巴”。

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