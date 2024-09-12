新华社北京9月12日电（记者梅常伟）国防部长董军12日在京分别会见来华出席第十一届北京香山论坛的智利国防部长费尔南德斯、马达加斯加国防部长萨伊维洛、毛里塔尼亚国防部长西迪、马尔代夫国防部长加桑、塔吉克斯坦国防部长米尔佐、白俄罗斯国防部长赫列宁、亚美尼亚国防部长帕皮基扬、俄罗斯国防部副部长福明。

董军说，欢迎大家来华出席第十一届北京香山论坛。当前，面对变乱交织的国际和地区形势，需要我们各方紧密团结，共商全球安全大计，探寻长治久安良策。中方愿与各方一道，以落实元首共识为遵循，继续保持密切沟通、互学互鉴，巩固发展既有合作成果，不断挖掘新的增长点，丰富合作新内涵，将军事合作关系推上一个新的高度，为践行全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

会见中，各方预祝第十一届北京香山论坛取得圆满成功，并对进一步发展双边军事关系表达了积极意愿。

费尔南德斯说，智方始终坚定恪守一个中国原则，将继续在各种场合给予中方坚定支持。双方防务交流有着良好的机制和基础，愿不断拓展智中合作广度和深度。

萨伊维洛说，马中友好源远流长。在中非合作论坛北京峰会期间，两国元首将马中关系提升为全面战略合作伙伴关系。两军要乘势而上，不断提升交流合作的层次与水平。

西迪说，毛方坚定恪守一个中国原则。两军应契合两国关系新定位，深化双边务实交流与合作，推动两军关系进一步提质升级。

加桑说，马中两国友好关系是中国对待大小国家一视同仁的最好例证。希望两军密切人员往来，深化海上安全合作，进一步强化防务关系。

米尔佐说，中国是塔方的可靠伙伴和亲密朋友。塔方愿与中方一道，落实好两国元首共识，继续加强在反恐、维和、人员培训等领域合作。

赫列宁说，白中是全天候全面战略伙伴关系。白方愿与中方继续开展在联合训练、人员培训等各领域交流合作，携手将两军关系提升到更高水平。

帕皮基扬说，在两国元首战略引领下，亚中关系保持良好发展势头，取得丰硕成果。亚中两军在军事教育、人员培训等领域合作成效突出，希望与中方进一步深化双边防务关系。

福明说，今年是俄中建交75周年。俄中关系对全球和地区安全稳定具有重要意义，俄方愿与中方继续开展务实交流与合作，为加强新时代俄中全面战略协作伙伴关系贡献力量。

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