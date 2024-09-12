新华社北京9月12日电（记者温馨、成欣）外交部发言人毛宁12日表示，中国始终是推动“全球南方”发展振兴的中坚力量，将继续以实实在在的合作成果促进“全球南方”国家共同繁荣。

当日例行记者会上，有记者问：今天是联合国南南合作日。在中非合作论坛北京峰会期间，多位非洲领导人将中非合作誉为南南合作的典范。联合国秘书长古特雷斯在峰会上表示，中非伙伴关系是全球南南合作的主要支柱。在当前形势下，中国如何看待南南合作？未来如何进一步推动南南合作？

毛宁表示，中国是最大的发展中国家，是“全球南方”的当然一员。非洲是发展中国家最集中的大陆。习近平主席在中非合作论坛北京峰会上就中非携手推进现代化提出了六大主张，得到与会各方广泛认同，这对引领“全球南方”加快实现现代化、推动世界现代化将产生重大而深远的影响。

毛宁说，中国始终是推动“全球南方”发展振兴的中坚力量。中国已向160多个国家提供发展援助，同150多个国家携手共建“一带一路”，同100多个国家和联合国等多个国际组织推进全球发展倡议合作，创设全球发展和南南合作基金，支持实施150多个项目。在南南合作中，中国不附加任何政治条件，始终真心诚意帮助发展中国家提升自主发展能力，将继续以实实在在的合作成果促进“全球南方”国家共同繁荣。

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