常沙 寇杰 张文捷

“中国式现代化不仅对于中国至关重要，对于世界同样意义重大。”日前，联合国教科文组织前总干事伊琳娜·博科娃在接受人民网专访时表示，中国式现代化对于世界的重要意义，不仅在于中国对世界经济、社会和可持续发展贡献巨大，更在于中国为其他各国树立了榜样。

联合国教科文组织前总干事伊琳娜·博科娃接受人民网采访。人民网 常沙摄

博科娃表示，中国在金砖、上合组织和中非合作论坛等机制下与各国开展紧密合作，有利于推动落实联合国2030年可持续发展议程所设立的目标。

博科娃认为，当前，世界格局和全球经济步入新的发展阶段，人工智能等科技迅速发展，中国的新质生产力理念应运而生。“应以技术和创新推动现代化进程，鼓励年轻人进行创新，充分发掘科学潜力，以促进社会公平包容，应对气候变化和生物多样性丧失等挑战。”博科娃说，“最终通过科技进步带来的好处，实现人与自然和谐共处。”

今年7月，在印度新德里召开的联合国教科文组织第46届世界遗产大会上，“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”申遗成功，列入《世界遗产名录》。至此，中国世界遗产总数达59项。

对此，博科娃称，“中国的遗产保护成果斐然，应使其进一步融入中国百姓的日常生活。” 她表示，北京中轴线申遗成功意义重大，不仅展现了中华文明理念和城市发展历程，更体现出历史的延续性，将为其他类似遗产的申遗工作提供新思路。

博科娃认为，遗产保护应纳入教育体系，深化青年一代对多样性的认识，使他们了解本国遗产，接触他国遗产，更为包容，学会共享，而共享在当前多样化、全球化的世界中不可或缺。

十年前，习近平主席在联合国教科文组织总部的演讲中指出，当今世界，人类生活在不同文化、种族、肤色、宗教和不同社会制度所组成的世界里，各国人民形成了你中有我、我中有你的命运共同体。

时任联合国教科文组织总干事的博科娃至今仍对演讲中的重要主张印象深刻，“尽管我们的文化、种族、宗教等各不相同，但我们命运与共。”

“当前，我们可以看到一些趋势，企图在不同文化和文明间营造断绝来往、‘脱钩’或是对抗的氛围，因此，像联合国教科文组织这样的平台重要性进一步突显。”博科娃认为，为实现和平共处和未来发展，各国应承认多样性，相互尊重，携手前行。

去年，联合国教科文组织第42届大会以协商一致的方式通过了在中国上海设立国际STEM教育研究所的决议，标志着教科文组织一类中心首次落户中国。

博科娃指出，近年来，中国的教育事业进步显著，与教科文组织在该领域的合作也更为紧密；国际STEM教育研究所将为中国与教科文组织各会员国开展务实合作提供机遇。

采访当日正值中国第40个教师节，博科娃对中国的教育工作者表达了节日祝福。她表示，中国素有尊师重教的传统，主张教育公平，正如孔子提倡“有教无类”；科技进步将助力教师开展教学，但无法取代良师。

(责编：徐祥丽、杨牧)