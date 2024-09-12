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“中华风韵”携《编钟乐舞》亮相西班牙

2024年09月12日17:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网塞尔维亚9月12日电（颜欢）当地时间9月11日晚，由中国对外文化集团“中华风韵”品牌推送的大型音乐舞蹈史诗《编钟乐舞》在西班牙塞维利亚卡图哈艺术中心成功上演，这是“中华风韵”品牌继去年组派苏州芭蕾舞团赴巴塞罗那演出后再次亮相西班牙。

中国驻西班牙大使馆公使衔参赞贺踊、中国对外文化集团董事长李金生、湖北省演艺集团副总经理周根源、安达卢西亚自治区旅游与外事部部长阿图罗·贝尔纳尔·贝古瓜、塞维利亚市副市长阿尔瓦罗·赫苏斯·皮门特尔·西莱斯等近1200名中外嘉宾和观众观看了当晚的演出。

《编钟乐舞》由湖北省演艺集团监制，湖北省歌剧舞剧院出品。全剧围绕伟大诗人屈原的爱国主义思想，用歌、乐、舞相结合的艺术形式，将仿制曾侯乙墓葬出土的编钟、编磬、建鼓等数十种古乐器同台演奏，再现了“金、石、丝、竹、匏、土、革、木”八音合鸣的场景，展示了古代楚国的文化艺术和风俗民情。自1983年首演以来，《编钟乐舞》在国内外演出超过1000余场。此次欧洲巡演，创演团队在剧本结构、音乐制作、舞蹈表演和舞美呈现等方面进行了首演以来的全新升级。演出中，编钟的“千古绝响”引领现场观众穿越回2000多年前的战国时代，古代楚国的绝妙盛景在舞台上缓缓铺展，历史文献的吉光片羽激发起欧洲观众对古老中华文明的绚丽想象。

演出结束后，贝尔纳尔部长、皮门特尔副市长等嘉宾上台与演职人员交流并饶有兴致地敲击编钟，体验具有厚重历史的中国古乐器。弗拉门戈舞蹈艺术博物馆馆长克里斯蒂娜·帕纳德罗激动地表示“这场演出，是音乐与舞蹈、声音与画面的完美融合，传递了人类共同的情感，建立了人文交流的纽带。感谢中国艺术家为我们带来如此精彩的演出。”

《编钟乐舞》是中国对外文化集团“中华风韵”品牌年度项目。该品牌自2009年创立以来，已先后选派中国30 多个艺术团的超过40台精品剧目，赴美洲、欧洲、大洋洲主要国家演出600余场。此次《编钟乐舞》在葡萄牙和西班牙共演出3场，此外还将与弗拉门戈舞蹈艺术博物馆、安达卢西亚弗拉门戈舞团的艺术家开展文化交流活动。

(责编：徐祥丽、杨牧)

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