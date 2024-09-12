人民网曼谷9月12日电 （记者刘慧）截至9月12日，由中国华电集团有限公司投资开发的柬埔寨额勒赛下游水电站实现投产以来连续安全生产4000天。自投产以来，额勒赛下游水电站已累计发电超114亿千瓦时，为柬埔寨贡献了年均10%以上安全稳定可靠的电能。

2013年实现“一年四投”，开启标准化、规范化管理新征程；2016年建设柬埔寨第一个电站试验中心，成立“特种设备检验工作站”；2019年首轮机组大修有序开展；2021年开展“安全生产专项整治行动三年行动计划”和“整治攻坚年活动”专项工作，有序推进检修技改；2024年优化安全生产管控模式，成功应对投产以来最强洪水考验……从投产到4000天的跨越，是中国设备、中国质量的生动呈现，是额勒赛公司践行精益求精、追求卓越的担当，是全体员工风雨无阻、厉兵秣马的实干答卷。

平则虑险，安则虑危，4000天，是一个新的起点。额勒赛公司表示。将以“归零心态”，全面构建安全生产长效机制，筑牢高质量发展之基，护航当地万家灯火，守护中柬铁杆友谊。

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