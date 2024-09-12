人民网巴格达9月12日电 （记者管克江）第二届伊拉克石油项目和许可招标国际会议暨展览会9月9日-12日在首都巴格达国际会展中心举行，来自中东地区和国际能源领域的40多家公司参展。伊拉克石油部副部长巴西姆·穆罕默德在开幕式上表示，展会旨在为国际合作伙伴参与伊拉克油气开发提供合作平台，促进伊拉克油气产业发展，为经济社会恢复发展提供动力。

图为中海油服工作人员在介绍产品。人民网记者 管克江摄

伊拉克探明原油储量和天然气储量分居世界第五位和第十二位。油气产业是伊拉克的支柱产业，约占国内生产总值的60%、财政收入的90%和外汇收入的96%。近年来，伊拉克不断加强油气产业国际合作，为经济恢复和大规模基础设施建设提供保障。巴西姆·穆罕默德在展会期间表示，国际合作伙伴在伊拉克开展众多项目，为伊经济发展和民生改善作出积极贡献。

伊拉克政府计划到2028年将原油生产能力从当前的每天约450万桶提升到600万桶，并通过伴生气处理实现天然气自主。目前，在伊拉克的主要油田项目上，都有国际油企参与。如中国海油与土耳其国家石油联合作业的米桑油田，俄罗斯卢克石油作业的西古尔纳-2油田，意大利埃尼公司与韩国天然气公司作业的祖拜尔油田等。

今年5月，伊拉克政府在巴格达完成了最新两轮的油气区块招标活动，吸引了22家公司参与，包括壳牌、bp、道达尔能源和埃尼公司等国际石油巨头，以及卡塔尔能源公司、马来西亚国家石油公司、中国海油、中国石化、中曼石油等企业。为鼓励各国油企参与合作，伊拉克政府在合同条款上作出调整，中标企业将按照合同要求负责项目勘探、评估、开发和油气生产活动，并获得相应利润分成。来自中国的7家企业中标了其中10个区块。

图为一家油企工作人员在演示仪器操作。人民网记者管克江摄

中资企业积极参加了本次展会。中国石油中东公司总经理陈欣荣表示，能源合作是中伊共建“一带一路”的主线。自2008年中国石油与伊拉克石油部开展合作以来，中国石油携手合作伙伴成功推进哈法亚油田、鲁迈拉油田、西古尔纳-1油田和艾哈代布油田等4个项目建设，不仅提高了伊拉克油气产量，更增强了当地石油工业的可持续发展能力，为当地经济发展和民生改善注入新活力。中海油服伊拉克分公司总经理任永琳表示，公司致力于提供钻完井总包一体化服务，相信在中伊高质量共建“一带一路”背景下，双方合作前景将更加广阔。

香港捷诚能源执行董事兼首席经济学家闫建涛表示，伊拉克是中国第三大石油进口来源国，双方油气合作范围广、程度深。伊拉克在天然气领域的开发仍面临多重挑战，中企可借鉴中国天然气行业发展的成功经验，加大参与天然气上游投资、基础设施建设和下游燃气发电利用。

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