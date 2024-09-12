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舞剧《咏春》在伦敦好评如潮

2024年09月12日16:58 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦9月10日电（记者邢雪）日前，来自深圳的舞剧《咏春》在英国圆满完成了12场巡演，受到英国媒体及专业网站的关注与好评。

《咏春》首演第二天，《泰晤士报》便以“古代艺术、现代舞台：中国杰作亮相伦敦”为题，报道了首映式情况，称该剧“将舞蹈的优雅与武术的力量相结合，必将以深刻的文化体验赢得观众的青睐”。

英国《卫报》网站刊发艺术评论称，《咏春》是一场壮观的演出，它的双线叙事巧妙地与舞台设计、令人惊叹的布景和灯光、令人心跳加速的配乐、令人振奋的故事，以及非凡的舞蹈、杂技和武术等结合。舞者的体态和表演非常出色，舞蹈编排令人印象深刻。

美通社报道称，《咏春》展现了力量和优雅，深深吸引了伦敦沙德勒之井剧院的观众，不少人表示《咏春》“从头到尾”都令人印象深刻，是一个“美丽的呈现”。

戏剧专业网站也对《咏春》赞誉有加。英国Theatre and Tonic网站在评论中称，《咏春》的演员在表现角色和个性方面非常出色，他们对那些令人叹为观止的舞蹈动作驾轻就熟，音乐剧的配乐如史诗般震撼，对观众具有强烈的吸引力。

英国戏剧指南网站在评论中称，深圳歌剧舞剧院的首席舞者常宏基非常出色，他像蝴蝶一样飞翔。Curtain call review网站为《咏春》打出五星好评，并评论称，《咏春》的演出远远超出预期，整个舞台模拟出了老式电影院的胶片感，使得演出的场景更加生动，这是艺术与文化的一场完美交融。

A Youngish Perspective网站在评论中称，《咏春》的双线叙事都以史诗般的方式展开，将叶问的生活和思想交织在一起，不仅在视觉上令人震撼，而且在情感上也引起了共鸣。充满活力的男女舞者展示了咏春拳的力量和优雅，编舞特别令人惊叹。移动的舞台营造出万花筒般的效果，不仅反映了舞者的流畅动作，也为叙事增添了视觉隐喻。

据介绍，《咏春》是在伦敦演出时间最长的中国舞剧精品力作，由中共深圳市委宣传部、深圳市文化广电旅游体育局出品，深圳歌剧舞剧院创排演出。今年10月即将前往法国巴黎进行巡演，为法国观众带去一场中国传统文化与现代表达交织的盛宴。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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