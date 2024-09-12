新华社圣彼得堡9月12日电（记者安晓萌）9月11日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在圣彼得堡出席金砖国家同“全球南方”国家安全事务高级代表对话会。

王毅说，国际安全形势日趋复杂，地缘竞争愈发激烈，热点问题此起彼伏，军备竞赛持续升级，冷战思维沉渣泛起，非传统安全挑战层出不穷。各国人民对和平安全的向往更加强烈，对团结合作的呼声更为迫切。世界和平与发展事业离不开一切进步力量的支持参与。进入新世纪，“全球南方”声势卓然壮大，这是历史发展潮流所趋，是百年变局希望所在。面对变乱交织的世界，“全球南方”应当勇立潮头，主动作为，为建设持久和平、普遍安全的世界贡献积极力量。中方主张，金砖国家一要坚持对话合作。二要夯实发展之基。三要弘扬团结互助。四要彰显开放包容。

王毅表示，中国始终是“全球南方”的当然成员。上周，中非合作论坛北京峰会成功举行，擘画了新时代中非合作新蓝图，指明了中非携手推进现代化的具体路径，发出了“全球南方”奋发向前的时代强音。中国将始终同南方国家坚定站在一起，共同捍卫国际公平正义，共同促进世界和平发展。

王毅强调，金砖国家与“全球南方”拥有天然情感纽带和广泛共同利益。中方支持金砖敞开大门谋发展，张开怀抱促合作，欢迎更多志同道合的南方伙伴加入金砖大家庭，共同做维护和平的稳定力量、开放发展的中坚力量、全球治理的建设力量、文明互鉴的促进力量，携手构建人类命运共同体。

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