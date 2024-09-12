新华社阿比让9月12日电 专访｜非中职业教育合作助力科特迪瓦青年更好融入社会——访科特迪瓦技术教育、职业培训与学徒部长科菲·恩盖桑

新华社记者张健

科特迪瓦技术教育、职业培训与学徒部长科菲·恩盖桑日前接受新华社专访时强调教育和职业培训对国家发展的重要性，并表示，非洲和中国在职业教育领域的合作不仅有助于科特迪瓦年轻人获得优质教育机会，同时也推动了科特迪瓦可持续发展。

科菲指出，教育是推动科学进步和经济发展的基石，而职业培训则使年轻人能够获得必要的技能，从而在各自选择的领域中立足。他感谢中国在职业教育领域提供的帮助，表示这些努力极大地提升了科特迪瓦年轻人的能力和就业机会。

“事实上，中国企业与科特迪瓦之间的合作正在蓬勃发展，中国航空技术国际控股有限公司实施的科特迪瓦职业培训学校项目便是这种合作的成功典范。”他说。

据了解，该项目于2022年启动，将在科特迪瓦建设7所职业培训学校，为约6000名学生提供多领域培训，包括农产品加工、机械加工、畜牧、土木工程等。这样的培训不仅能为国家建设储备人才，也为学生的职业发展提供了良好的起点。

科菲强调，科特迪瓦与中国在职业培训方面的合作不仅改善了教育基础设施，还根据市场需求量身定制了培训项目，提供了必要资源。

在谈到这类合作的效益时，科菲表示，受过良好培训的年轻人是推动国家经济发展的宝贵人才，而拥有熟练技术的劳动力将使企业在国内和国际市场上更具竞争力。“随着我们的教育水平不断提升，未来将有更多年轻人参与到经济建设中来，为国家发展注入新的活力。”

他表示，非中职业教育领域合作为科特迪瓦提供了重要机遇。进一步加强技术教育和职业培训不仅可以帮助年轻人获得可持续融入社会和职场的能力，更能在全球化浪潮中帮助其提升竞争力。希望非中职业教育领域合作能够继续深化，让更多学生和专业人士受益。

科菲表示：“希望看到科特迪瓦和中国的年轻人能够在文化交流、教育培训活动和技术创新项目中展开更多合作。这样的交流将有助于消除偏见，促进彼此的融入与理解。”

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