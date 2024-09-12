新华社东京9月12日电（记者刘春燕 钟雅）由于车辆组装过程中数据造假问题可能扩大，日本货物铁道公司（JR货物）11日一度全面停运所有货运列车。当晚，除部分车辆停运外，货运列车运行已重新启动，运输正在逐渐恢复。

JR货物11日早间宣布，在车辆组装作业中可能发现了新的数据篡改，在已查实问题车辆之外，或另有300节车厢需要确认是否存在数据篡改问题，因此暂停该公司全部货运列车运行。

JR货物10日举行记者会，就公司存在篡改压力数据行为道歉。JR货物宣布，经查实公司在货运列车车轴与车轮装配过程中存在篡改压力数据行为，问题共涉及564节车厢。公司位于室兰市、川崎市和广岛市的3个车辆所存在篡改问题。

据报道，今年7月JR货物在调查新山口站内发生的货物列车脱轨事故时发现了压力数据遭篡改的问题。数据造假行为至少可追溯至2014年。

据《日本经济新闻》报道，包括机车和集装箱车在内，JR货物拥有的货运铁道车辆超过7000节，主要从事农产品、化学品、石油等产品的运输。

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